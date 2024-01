“Caso para estudiosos encontrar un Papa que haya hecho tanto daño”. Podría haber sido una frase más, al pasar, de una de las tantas polémicas que azuzó desde sus redes si no fuera porque el autor, Francisco Sánchez, ex diputado neuquino con intenciones electorales en esa provincia, fue elegido por la canciller Diana Mondino para hacerse cargo de la Secretaría de Culto.



Cercano a Patricia Bullrich, con muy buen vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Sánchez cargó contra el papa Francisco, en agosto pasado, por la designación de Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, en la Junta Académica Fundadora del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales “Fray Bartolomé de las Casas”, en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

En estas horas, la frase del ex legislador del PRO, que nunca ocultó sus posturas ultraconservadoras, se reenvió decenas de veces entre el WhatsApp de un sector de la dirigencia que tiene vinculaciones con la Iglesia, después de que Mondino presentara, en la tarde del lunes, al ex diputado como el sucesor de Guillermo Oliveri, que dejó su cargo el pasado 10 de diciembre.



No fue, de todos modos, la única polémica de un dirigente a todas luces provocador: en octubre del año pasado, Sánchez también tuiteó contra el islamismo. “Hoy se cumplen 452 años, en que las fuerzas católicas vencieron a los otomanos en la batalla de Lepanto. Buen día para recordar la gesta que salvó a la cristiandad y a Occidente todo de las hordas islámicas. Espero que el mundo encuentre rápidamente la paz”, posteó el ex diputado que, si se confirma oficialmente su nombramiento, deberá lidiar con todos los cultos.



La elección de Sánchez como secretario de Culto también generó inquietud y desaprobación en parte de la comunidad judía argentina. En las redes sociales circula un video con una entrevista al ex legislador, quien, en diálogo con una joven libertaria que se hace llamar Delfina Wagner, avala una teoría conspirativa sobre la colectividad judía: señala a George Soros y a los Rockefeller como ejemplos de los poderosos que forman parte del “sionismo internacional” que dominan el mundo. “Hay gente muy poderosa, tomando decisiones sobre la soberanía de los Estados y los derechos individuales”, remata el ex diputado.





En el 2023, Sánchez cargó en duros términos contra el Papa Francisco





Sin embargo, el mayor foco de atención sobre la figura de Sánchez estuvo puesto durante el 2022, en particular tras los alegatos del fiscal Diego Luciani en la causa por la obra pública, una investigación que giró en torno al empresario Lázaro Báez y a la ex presidenta Cristina Kirchner. En agosto de ese año, el neuquino pidió la “pena de muerte” para la ex vicepresidenta.



“12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”, aseguró el ex legislador.

Un mes después, tras el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, el entonces diputado volvió a justificar su proyecto de ley. “Yo presenté el año pasado un proyecto de ley para que los delitos más aberrantes, a mi entender de violación de menores seguidos de muerte, les correspondiera la pena de muerte. Cuando yo presenté este proyecto muchísimos argentinos me pidieron que también lo amplíe para los delitos de corrupción agravada, cosa que hice”, explicó.

Y siguió: “Me parece que, independientemente de la visión de cada uno, son cosas que se pueden legislar, se pueden discutir, y si hay un ambiente para hacerlo ese es el Congreso de la Nación”.

En febrero del 2021, en plena pandemia, el ex legislador había celebrado la instalación de bolsas mortuorias en las puertas de la Casa Rosada rotuladas con nombres de dirigentes del Frente de Todos y hasta de Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, una puesta en escena que fue repudiada por buena parte del arco político y cuya autoría intelectual y material estuvo en manos de “Jóvenes Republicanos”, una agrupación vinculada con La Libertad Avanza.

Este lunes, Mondino le ofreció hacerse cargo de Culto después de más de un mes de idas y vueltas con ese nombramiento que incluyó una extensa lista de postulantes y varios sectores en pugna. Según trascendió, el ex diputado habría llegado a ese lugar con el impulso de la ministra de Seguridad. Pero también fue apuntalado por Villarruel, que en los últimos meses intentó robustecer su relación con la Iglesia Católica.

Ahora resta saber si la designación será ratificada próximamente en el Boletín Oficial. De ser así, el ex diputado debería ser parte de la delegación que Javier Milei tiene previsto encabezar el 11 de febrero, cuando viaje a entrevistarse por primera vez con el Papa en el marco de la canonización de la beata María Antonia de la Paz y Figueroa, popularmente conocida como Mama Antula.



