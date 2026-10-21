La paracanotista Katya Unrein ganó la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano y Panamericano de Canotaje, celebrado en la Bahía de Asunción, Paraguay en 2025, y es parte de la Selección Nacional de Paracanotaje. Este miércoles a las 14.40 horas estará compitiendo en el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú.

Katya nació el 27 de febrero de 2007, y desde entonces convive con una condición de mielomeningocele (un tipo de espina bífida) diagnosticada al nacer, lo que generó que la movilidad de sus piernas sea reducida.

Desde muy pequeña, Katya encontró en el deporte una pasión. Empezó con natación a los seis meses y, a los siete años, se inició en el canotaje en el Río Gualeguay, en Rosario del Tala. Su kayak, al que llama cariñosamente "Alas de libertad", simboliza lo que siente al remar: "La velocidad que tengo en canotaje con mis manos me da libertad".



A partir de 2020, Katya intensificó su entrenamiento en el Club Regatas de Concepción del Uruguay, viajando a diario desde Rosario del Tala junto a su madre. Este esfuerzo constante se vio recompensado en junio de 2021, cuando fue preseleccionada para el sudamericano. Tras superar el selectivo nacional en Villa Constitución, Santa Fe, consolidó su camino hacia el alto rendimiento.

En la actualidad, de lunes a viernes entrena en el Club Regatas de Gualeguaychú y en diálogo con Ahora ElDía contó que “La previa fue un poco estresante, disfrutada a veces. Hubo días buenos y otros malos. Para mi era un sueño participar del Mundial, y a veces, era un sacrificio lo que hacía por no abandonar, sacaba ganas de donde tenía. Lo hecho, hecho está. Lo pasado es pasado, y será lo que será, con las circunstancias que se dieron. En maratón soy nueva, siempre hice velocidad, que es lo más habitual en paracanotaje y es lo que hice desde siempre, así que esta experiencia es totalmente nueva para mí”.



¿Qué es el Paracanotaje?

El paracanotaje es la adaptación del canotaje para personas con discapacidad, un deporte paralímpico oficial desde los Juegos de Río 2016.

● Embarcaciones: Se compite en kayaks (K) y canoas (V, del término polinesio

"va'a").

● Distancia: La prueba oficial se realiza en un recorrido de 200 metros en aguas

tranquilas.

● Clasificación funcional: Los deportistas compiten en categorías según sus capacidades motoras:

○ KL1 / VL1: Uso limitado del tronco y sin función en las piernas.

○ KL2 / VL2: Función parcial de piernas y tronco.

○ KL3 / VL3: Buena función en piernas y tronco, con alguna limitación.

El propósito de esta disciplina es promover la inclusión en el deporte de alto rendimiento, demostrando que la discapacidad no es una barrera para competir a nivel nacional e internacional.

