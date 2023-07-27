Todo comenzó en abril del 2021. Miguel Martín Tarragona, conocido como “Kiko”, fue detenido por un hecho de "Abigeato Agravado" cometido en el ejido rural de Gualeguaychú.

En aquel momento, raíz de las tareas Investigativas realizadas por la Fiscalía, junto al personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales Gualeguaychú, se produjeron siete allanamientos y requisas domiciliarias, donde se lo detuvo a este hombre,

“Kiko” fue condenado en primera Instancia en Juicio Oral y Público celebrado en los Tribunales de nuestra ciudad en Septiembre del 2021, y luego de que los abogados del mismo apelarán dicha condena en Casación y ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, de dicho organismo ratificaron la pena impuesta, de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Ante ello, este jueves Tarragona fue trasladado y comienza a cumplir la sentencia en la Unidad Penal N° 9 "Colonia El Potrero".

Desde la Sociedad Rural Gualeguaychú, destacaron “el trabajo profesional y coordinando entre la fiscalía interviniente -Dra. Martina Cedres- y el personal de la Brigada de Prevención Delitos Rurales Gualeguaychú, a cargo del comisario Cristhian Graciani y del subcomisario Nicolás Elsesser”.