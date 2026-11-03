La cantante paranaense Verónica Sanfilippo fue convocada como solista para el encuentro del papa León XIV con jóvenes. Con 15 años de trayectoria en la música católica, participará de una presentación que reunirá a un coro de 150 voces, una banda y una orquesta.

La primer invitación llegó en septiembre, mientras realizaba actividades de misión fuera del país. En diálogo con Canal Nueve Litoral, contó que recibió un mensaje de la organización, que buscaba solistas para integrar el espectáculo.

“Para cualquier católico es el sueño de ver al Papa, pero sumarle mis 15 años en la música católica hace que esto sea un sueño hecho realidad cantar frente a él“. Es una locura hermosa”, expresó.

Verónica Sanfilippo y los ensayos con el coro de 150 voces

La preparación comenzó a distancia, en coordinación con el coro radicado en Buenos Aires. Luego, Sanfilippo viajó para participar del ensayo general junto a los músicos y las 150 voces que formarán parte del encuentro.

El repertorio fue definido por la organización en función de los distintos momentos de la actividad. La selección combina canciones actuales con otras del cancionero católico popular, con la intención de que el público pueda acompañarlas.

“Estaban buscando canciones acordes para cada momento significativo del guión. Se eligieron temas actuales y, sobre todo, del cancionero católico popular, para que todos los asistentes puedan sumarse a cantar”, explicó.

La música también tendrá un lugar en otras actividades de la visita. La Iglesia ya presentó “Argentina con el Papa León”, la canción oficial para recibir al pontífice.

Qué le diría a León XIV si pudiera saludarlo

Sanfilippo aclaró que no tiene confirmado un encuentro personal con el Papa, debido a su agenda. Sin embargo, mantiene la ilusión de poder acercarse a saludarlo.

“Hasta ahora se han dado todos los sueños que jamás pensamos, así que no lo descarto”, señaló.

Consultada sobre qué le diría en esa situación, respondió: “Le diría gracias por ser la cabeza de nuestra iglesia, por la valentía de aceptar este mandato tan importante y por el peso enorme que lleva sobre sus hombros”.