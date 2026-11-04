La joven entrerriana, de 19 años, es una de las cinco artistas elegidas por el jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, luego de un proceso de selección que comenzó con 15.000 inscriptas y culminó con ocho finalistas que compitieron por un lugar en el grupo.

Junto a Adolfina, la banda quedó conformada por Juana Distéfano, Kala Bidner, Magalí Altamirano y Mía Piñeiro. Las cinco jóvenes recibieron la noticia durante la final del programa, emitida por Telefe, y tuvieron su primera presentación como grupo con el videoclip de «Me Provoca», el tema que venían preparando durante las últimas semanas.

De Basavilbaso a un escenario nacional

María Adolfina llegó a la competencia con el número 784 y desde Basavilbaso, Entre Ríos. Si bien inicialmente había viajado a Buenos Aires con la intención de estudiar Periodismo, su camino terminó orientándose hacia la música y el canto, un sueño que siempre tuvo como prioridad.

Durante el programa, la joven expresó que Popstars le permitió ganar seguridad y fortaleza para animarse a desarrollar su carrera como cantante.

Al conocer que había sido seleccionada, también dedicó unas palabras a otras jóvenes que viven en localidades pequeñas o zonas rurales y sueñan con dedicarse al arte. «Yo les digo que lo hagan», expresó emocionada, alentándolas a perseguir sus objetivos.

El primer desafío de Chapeaux

Con la conformación del quinteto, las integrantes comienzan una nueva etapa en sus carreras musicales. El primer videoclip oficial, «Me Provoca», marcó la presentación de las cinco voces que darán identidad al proyecto.

Además, Chapeaux ya tiene fecha para su debut en vivo: será el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

De esta manera, María Adolfina Pérez llevará el nombre de Basavilbaso y de Entre Ríos a uno de los escenarios más importantes de la música nacional, como parte de un proyecto que comienza a proyectarse en la escena pop argentina.

Su relación con Gualeguaychú

Desde muy chica, Adolfina comenzó a aprender canto con Valentina Gonella, exponente del jazz en la ciudad y reconocida cantante. Con ella tuvo clases hasta el 2024, momento en que terminó la secundaria y se mudó a Buenos Aires.

Esta semana, Gonella subió a sus redes sociales un video en el que hizo una recopilación de los inicios de Adolfina como alumna, a lo que la flamante integrante de Chapeaux respondió: “Valen, gracias por todo el cariño y apoyo de estos años. sos una artista increíble, una profe excelente y una persona hermosa. agradezco que mi mamá me haya anotado a esa primera clase de canto con la mejor de todas”.

Con información de La Prensa Federal