Se trata de Daniela Mori, conocida simplemente como Daniela o “Daniela la cantante”, quien estuvo presente en la primera noche del Carnaval del País junto a un grupo de famosas, integrado por Virginia Gallardo, Belén Francese, Marixa Balli, Marcela Tauro y Stefi Berardi.

La ex del presidente, además de disfrutar del espectáculo, estuvo presente en las instalaciones de Pescadores, en la previa de O'bahia.

Daniela saltó a la fama integrando el grupo “Las Primas”, y luego tuvo varias participaciones en programas de televisión.

Estuvo comprometida cuatro años, desde el 2015 hasta el 2019, con el actual presidente Javier Milei.

“Yo a Javier lo quiero muchísimo. Fue una relación muy linda. Estamos separados hace cuatro años. Quedamos amigos. Me estoy enterando ahora, estoy súper contenta”, dijo Daniela acerca del actual romance de Milei con Fátima Flores, y agregó: “Fátima me parece un mujer estupenda. Me la he cruzado en programas y también he ido a ver su espectáculo, me parece una mujer talentosísima y encima me parece muy buena persona”.