Es uno de los videos virales, uno de los tantos que dejó la clasificación argentina a la final del Mundial de Qatar. En uno de sus habituales móviles para el canal América, el periodista Gonzalo Sorbo retrataba los festejos que se sucedieron en cada esquina del país, en este lugar, desde un reconocido patio gastronómico en la ciudad de Buenos Aires. Y entre la adrenalina del vivo y la emoción por lo que habían conseguido Lionel Messi y sus muchachos se produjo el diálogo que se hizo viral.

“Uy, recién te vi bailando entremedio de todas las personas. ¿Cómo lo viste a Argentina?, le preguntó el periodista a una joven que celebraba exultante. “Bien, espectacular”, le respondió ella, sonriente. “¿Quién fue el mejor?”, insistió Gonzalo. “Messi, obvio”, devolvió María Sol, y allí llegó el momento del que todos hablaron. “¿Y el domingo qué hacemos?”, le preguntó el notero haciendo una clara alusión a la final. Y ella, rápida de reflejos y con una amplia y pícara sonrisa, le contestó: “Lo que quieras”.

Descolocado, Sorbo intentó reencausar el diálogo: “Ah, bueno. Pero para la Selección...”, alcanzó a decir con cierto nerviosismo mientras ella era solo carcajadas. El segmento salió al aire en América Noticias, noticiero conducido por Soledad Larghi y Rolando Graña, y en cuestión de segundos circulaba en forma de meme por grupos de WhatsApp y por todas las redes sociales.

Los propios involucrados se tomaron con gracia el asunto, replicándolos en sus respectivas cuentas de Instagram. “Hoy me convertí en meme”, escribió Gonzalo, más acostumbrado al juego mediático. María Sol, en tanto, no daba crédito a la repercusión que habían tenido sus quince segundos de fama. “¿Chicos, cuando pasó todo esto? Lo que me estoy divirtiendo. Amo sus comentarios, me hicieron el día. Gracias por tanto”, escribió la joven oriunda del barrio de Caballito, junto al video en cuestión y replicando cada mensaje que le llegaba.

Lo que quieras quedó como una de las frases del post partido y Gonzalo y María Sol tuvieron otro encuentro mediático. Esta vez fue por vía telefónica, en Vuelta y Media, el programa que conducen Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas por Urbana Play. Y allí contaron lo que quería saber un país: cómo había seguido la historia entre el notero y la fanática de la Selección.

Primero habló Gonzalo, desde el móvil de exteriores de América, y de entrada le quitó condimento al asunto. Aclaró que está felizmente de novio, que no tiene una pareja abierta y lo que había ocurrido era uno de los gajes que suceden a menudo en la televisión en vivo. “¡Me apuró y dejó descolocado!”, admitió el periodista con honestidad brutal. “Estábamos festejando, yo estaba arriba de la mesa cantando y empiezo a entrevistar a todas las personas. Le pregunté esta chica quién había sido el mejor jugador y después qué iba a hacer el domingo y me tiró esa”, relató.

María Sol Farías es reina de una scola do samba (IG / masolfarias)

Sin embargo, dejó en claro que la cosa no había ido más allá de un divertido e incómodo momento televisivo. “Esa relación terminó ahí. Yo estoy de novio”, señaló Gonzalo. Y reveló qué entre los mensajes de amigos y familiares, qué le dijo su novia, María Celeste. “Ella se lo tomó con mucha risa porque cuando sos notero estas cosas pasan en la calle trabajando”, afirmó, mientras Wainraich lo desmentía con una humorada. “A mí no me pasó nunca”, aseguró el conductor entre risas, antes de poner en línea a María Sol.

“Te acabás de enterar que Gonzalo tiene novia”, indagó Wainraich, pero la joven le aclaró que se había enterado en el momento. “Por la dudas lo dijo rápido. Qué garrón”, apuntó Julieta y todo era risas. “Me salió del alma. En el video me muero de la risa porque me pregunto ‘¿qué hice?’. Se dio”, respondió María Sol que dio detalles de su vida personal. Es licenciada en Recursos Humanos, es reina de una scola do samba, está soltera y ya la empezaron a reconocer en las calles y en las redes. “Me hicieron el día”, resumió. Pero allí no terminó todo, porque la joven hizo referencia a un exnovio que está en Qatar y a quien le llegó el video, que, según ella, se lo tomó “con la mejor onda”.

María Sol Farías vive en Caballito y es licenciada en Recursos Humanos

Finalmente, de cara a la gran final del domingo, Fábregas propuso que más allá de la situación afectiva de Gonzalo, algo tenían que hacer para aprovechar el impacto en las redes. “El domingo no trabajo, pero lo festejo en el Patio de los Lecheros”, dijo en relación al sitio donde ocurrió el encuentro. “Ahí cubrí todos los partidos, así que tal vez el domingo nos volvemos a cruzar todos”, agregó. “El domingo nos sacamos una selfie”, aceptó María Sol.

Al enterarse que eran vecinos de Caballito y al advertir que el shippeo se podía ir de las manos, la joven volvió a hacer referencia al móvil para que no quedaran dudas. “Voy a decir que el señor se portó excelente, hay novia de por medio y ella se puede quedar tranquila. Más allá de los comentarios y la joda, fue solo un momento divertido. Lo banco”, afirmó. “Una genia, María Sol. Me agarró de imprevisto, me dio gracia, en el piso se reían también”, cerró, como dijo Wainraich, la nota que todos querían escuchar. Porque el Mundial también está hecho de pequeñas historias.