La primera entrega de los premios Martín Fierro de Cine y Series se llevó a cabo en el centro cultural La Usina del Arte, en el barrio porteño de la Boca. La comunicadora gualeguaychuense Camila Lujan fue una de las movileras a cargo de entrevistar a los actores y actrices que asistieron al evento.

Camila Lujan es licenciada en Comunicación Social y hace varios años que trabaja en diferentes medios. Cada vez la profesional local se mete más en el mundo del espectáculo y gana su lugar. En este caso, cubrió los premios Martín Fierro de Cine y Series para Radio Rivadavia junto a Julieta Pettinari.

Lujan que también es influencer y aprovechó las redes para mostrarles a sus seguidores el detrás de escena de la alfombra roja ,y después realizó una publicación con los mejores momentos vividos.