Constanza Vignais es licenciada en Comunicación y forma parte del equipo que trabaja en el programa “La mañana con Moria”. La gualeguaychuense cursó su carrera en la ciudad de La Plata y una vez recibida, recibió una oportunidad que ni ella se esperaba.

“Un compañero de la facultad ya trabajaba en la productora. Sabía que estaban buscando gente, me llamó para preguntarme si me interesaba y recomendarme”, recordó Constanza en diálogo con Ahora ElDía.

Al día siguiente estaba sentada en una entrevista: “Entre el llamado y la prueba no habían pasado ni 48 horas”.

En ese momento, Constanza seguía viviendo en La Plata, pero el trabajo estaba en la CABA. “Algo se decía en los medios, que Moria iba a tener su programa. Traté de no ilusionarme, pero ir segura de mi forma de trabajo y con predisposición a aprender lo que haga falta”, confesó.

Las primeras semanas fueron intensas, se levantaba a las 4.30 de la madrugada para tomar dos colectivos y llegar a horario al canal. Al principio, no se lo dijo a nadie:“Solo sabían dos amigas: una prendió una velita y la otra me llamó ni bien salí de la reunión. Es muy lindo sentir que nos acompañamos tanto desde donde estemos”.

Hoy, ya instalada como asistente de producción, Constanza conoce de memoria el pulso diario de un programa en vivo. Su jornada empieza temprano, en la preproducción. “De 6.30 a 9 organizo los contenidos: descargo archivos, hago cortes de material audiovisual, preparo fotos, logueo todo para el vivo”. Durante la emisión, está en "contacto con el control: director, productora ejecutiva, musicalizador. Desde ahí sabemos con qué temas seguimos, qué entra al aire y hasta cuántos segundos faltan para volver al piso”. Después, llega la posproducción y la planificación del día siguiente.

Trabajar con Moria Casán fue algo que nunca imaginó. “Ni siquiera se me cruzó por la cabeza alguna vez”, admitió. Aunque no conviven todo el tiempo —su tarea es mayormente en isla de edición—, la observa. Y aprende. “Si tengo que destacar algo es su estelaridad: es exactamente igual a lo que uno ve en los programas o en los reels. Trabajar con ella es un placer, ella llega temprano para desayunar y prepararse en su camaring, cuando van a repasar la rutina con ella mayormente ya la leyó o sabe de qué va a tratar el programa. Es muy profesional y me sorprende la disciplina de poder estar en todos lados: programa en vivo, grabación de su serie y teatro en calle Corrientes. Es el mejor momento de su carrera y lo deja notar", resaltó.

Para Constanza, trabajar en un medio nacional es un sueño que tiene desde chica. “Cuando subía por la Autopista La Plata miraba las gráficas afuera del canal, el piso de TN, las antenas… me quedaba maravillada”. Con el paso por la universidad, la mirada se volvió más realista. “Ya no lo idealizo tanto: entiendo la situación crítica de los medios, los desafíos tecnológicos y, en este caso, la búsqueda del entretenimiento”. Aun así, reconoció que "es loco cruzarte en el ascensor con periodistas que mirabas de chica, pero también soy muy consciente de la responsabilidad que tiene mi trabajo, incluso en lo que decido dejar afuera de una edición”.

El respaldo familiar fue fundamental. A su papá le contó por videollamada. “Adivinó que era una oportunidad laboral grande y me dijo: ‘Es como un pibe de 15 que salta de una a primera’”.

Constanza reconoció que el apoyo de sus padres siempre fue la clave para que ella siguiera avanzando en el camino de la comunicación: “A mi me dio mucha seguridad haber sentido apoyo desde el momento que elegí la carrera, creo que como piba que acaba de salir de la secundaria te da otra libertad de poder experimentar y encarar la vida adulta a futuro. En este caso no había mucho que pensar, ya me había recibido y estaba en búsqueda de oportunidades laborales, pero una vez más estuvieron ahí para ayudarme en la mudanza de La Plata a CABA. Como gurisa del interior sé del esfuerzo que implica y lo tomé como agradecimiento a ellos por permitirme la oportunidad de haber podido soñar y elegir lo que quise hacer siempre".

Moria Casan y Constanza en el extremo derecho

De cara al futuro, Constanza no se encierra a un solo camino: "Por eso elegí una carrera con varias salidas laborales. Sentía que si hacía lo mismo toda mi vida me iba a aburrir”. Hoy le interesa especialmente la producción y lo que pasa detrás de cámara.

“Si tuviera que elegir diría que mi horizonte está más vinculado a la música independientemente de su formato (streaming, radio, televisión o redes). Me gusta pensar en espacios donde la música pueda expandirse y salir del molde de que todo tiene que durar 30 segundos sino nadie lo ve", concluyó la gualeguaychuense que trabaja con “La One”.