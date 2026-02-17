Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció este lunes en aguas del Mar Argentino cuando realizaba prácticas de buceo junto a su novio en Puerto Madryn (Chubut) y es buscada por Prefectura, es inquieta, curiosa, amante de los viajes, la belleza, las plantas y la buena vida, a juzgar por sus redes sociales, donde se perfilaba como influencer.

Oriunda de Moreno, su LinkedIn indica que cursó licenciatura en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE. Además, obtuvo un grado de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional.

A la fecha, se desempeñaba en el área de comunicación de la empresa de su pareja, de venta de productos orgánicos para plantas.

En su Instagram, Sofía se define como UGC (creador de contenido generado por el usuario). “Beauty, Lifestyle y Travel”, definen su intención. Sus últimas publicaciones las dedicó a videos a productos de bienestar. En tanto, su feed, también la muestra en varios puntos turísticos y paradisíacos de Argentina, Brasil y Colombia.

También promociona un libro de su autoría. “Cuentos para mentes rebuscadas”, “cortos y para leer dos veces. “Una serie de cuentos raros para gente rara. Terror, misterio, muerte, amor y un poco de morbo”, tal como ella definió a la obra.



La versión del novio

Su novio, “Leo”, publicó historias en la misma red social en las que habló de lo que había ocurrido. “Sofía es mi mujer. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer”. En el mismo mensaje, criticó a Prefectura: “No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos”.

Al mismo tiempo, cuestionó a la fiscal del caso. “Nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser poco humana”, subrayó.

“Estoy alterado y triste con esta situación. ¡Necesitamos que aparezca Sofía! Difundan esto para que las barbaridades y mentiras que se dicen en los medios se vean desmentidas“, remarcó.

“Te amo para toda mi vida, tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero...”, cerró en otro posteo.

Sofía desapareció cuando participaba en una expedición organizada por una empresa local junto a su pareja y otros buzos. Solo tres de los cuatro buceadores regresaron a la superficie. Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda en la zona de Punta Cuevas, movilizando personal especializado, embarcaciones y equipos de rescate.

Las personas que lograron salir del agua fueron trasladadas al hospital local para control y tratamiento, mientras que la investigación quedó a cargo de la Justicia de Chubut.

Entre las hipótesis se barajan desde la posibilidad de un accidente con el equipo, un enganche en el naufragio o una reacción de pánico por la profundidad y las condiciones del lugar. La pareja de la joven fue quien alertó sobre la situación y trató de asistirla sin éxito. La búsqueda continúa con refuerzos de buzos y tecnología especializada en el área.

