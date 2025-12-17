"Apasionada de la industria de los casinos en Argentina“. Así se presenta Romina Enríquez (42), la madre acusada de gastarse los más de 17 millones de pesos recaudados por el curso de su hija para la fiesta de egresados en Eldorado, Misiones, en el blog CasinoTopsOnline, donde desde hace más de cinco años escribe artículos sobre la industria de los casinos y cómo ganar dinero con las apuestas virtuales. De esta manera, queda expuesto el perfil ludópata de la sospechosa, que este martes, a través de su abogado, presentó un pedido de eximición de prisión y un informe psiquiátrico que ya fue incorporado a la causa.

En su portal, Enríquez -según sus propias palabras- “se ganó la reputación de ser una experta en la materia” y busca “proporcionar a sus lectores la información más precisa y actualizada sobre la industria, así como darles una comprensión más profunda de la historia y el contexto del juego en Argentina”.

Según indica la breve reseña que ella misma subió a su portal, el expertise de Romina en materia de apuestas online y los juegos incluye “un profundo conocimiento del juego en la Argentina”, a partir del cual puede proporcionar a sus visitantes “un contexto histórico para el estado actual de la industria”.

“En general, Romina Enríquez es una escritora de blogs muy respetada y bien informada que se dedica a proporcionar a sus lectores la información más actualizada y precisa sobre la industria de los casinos en Argentina. Tanto si eres un jugador experimentado como si simplemente estás interesado en aprender más sobre el sector, merece la pena echar un vistazo a su blog”, concluye su autobiografía.

En su último posteo, que data del 10 de mayo de 2023, Romina ofreció a sus lectores un artículo titulado “Dominar el arte de calcular las probabilidades: consejos y trucos”, enfocado en revelar el secreto para ganar a lo grande en el mundo de las apuestas.

La causa que la tiene a Enríquez como principal sospechosa de haber cometido una presunta estafa vinculada a la organización de la recepción de egresados de la Escuela de Comercio N.º 19 de Eldorado, a la cual asiste su propia hija, sumó un nuevo capítulo este martes, cuando la mujer, a través de Matías Sotelo, su abogado defensor, presentó un pedido de eximición de prisión ante el Juzgado de Instrucción Dos. Asimismo, adjuntó un certificado psiquiátrico que indica reposo médico, emitido en las últimas horas por una profesional y validado por la Policía de Misiones, según consigna el medio MisionesOnline.

“La señora no está evadiendo a la Justicia”, sostuvo el letrado en diálogo con el citado medio misionero, al confirmar que la imputada fue notificada formalmente de la instrucción de la causa.

La Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, Misiones

La denuncia penal, radicada por padres de los alumnos damnificados, habla de un perjuicio económico estimado en 25 millones de pesos, una cifra superior a la que trascendió inicialmente. Según las actuaciones, la acusada integraba la comisión organizadora y estaba a cargo de la administración de los fondos recaudados durante el año para la fiesta de egresados. Sin embargo, el dinero finalmente no fue destinado al pago de proveedores ni del salón contratado.

Mónica B., madre de una estudiante, fue una de las primeras en denunciar públicamente el caso. “Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona”, expresó. Explicó, además, que durante meses solicitaron rendiciones y siempre recibieron excusas por parte de Romina E. El temor creció cuando la mujer comunicó que el dinero no estaba disponible, aludiendo inicialmente a un robo y más tarde a problemas de ludopatía, según se desprende de los mensajes de texto difundidos entre los padres.

La recaudación se transfirió a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado. Sofía V., una de las egresadas, afirmó que la noticia se conoció el mismo día de la recepción. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató.

Padres y alumnos lograron recaudar parte del dinero y los chicos tuvieron su fiesta de egresados

Frente al riesgo de que la celebración se cancelara, los padres de los 35 estudiantes afectados se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide, elegido para realizar el evento, y lograron reorganizar los pagos más urgentes con el apoyo del intendente local. Pudieron reunir un faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que permitió desarrollar la fiesta como estaba planeado. “La fiesta se hizo igual, gracias al esfuerzo de todos”, confirmaron los alumnos.

El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, aseguró que se trata de “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado”, en diálogo con el mismo medio. Las familias estuvieron juntando cuotas mensuales de cerca de 68.000 pesos para cubrir salón, fotografía, decoración, sonido y catering.

La denuncia penal fue radicada el pasado viernes y la Fiscalía de instrucción N° 2, a cargo de Bibiana Maria Alderice, lleva adelante la investigación, mientras continúa la búsqueda de Enríquez. En medio de la crisis, un gesto de los estudiantes sorprendió a las familias: decidieron que la hija de la mujer denunciada participara de la fiesta, “porque ella no tiene la culpa y también merecía vivir su noche”, según expresaron los padres.

El vicegobernador de Misiones se solidarizó con los alumnos damnificados

Estafa a egresados en Misiones: el vicegobernador de Misiones lanzó una campaña para ayudar a los alumnos damnificados

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Lucas Romero Spinelli comunicó la decisión de ayudar económicamente al curso de la Escuela Comercial N° 19 de Eldorado que se vio afectado por el accionar de Romina Enríquez.

“Tomé la decisión de acompañar a los egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, impulsando una colecta para que los chicos, finalmente, puedan afrontar los gastos de su fiesta de recepción. Además, intimamos al casino a hacerse cargo y colaborar tras este hecho tan triste y doloroso para los alumnos y sus familias", señaló el funcionario.

Por último, advirtió: “La ludopatía destruye y se expande en todo el país. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Combatirla es una responsabilidad de todos”.