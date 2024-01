Camila Mateo

Hace unos años atrás, no muchos, Estefanía Kroh caminaba por los pasillos de la escuela Villa Malvina y en su último año de secundaria y no sabía muy bien qué era lo que quería estudiar al terminar.

“No sabía en qué anotarme, entonces empecé a hacer un curso de modelaje que siempre había querido hacer y que duró todo el año en Buenos Aires. En el medio empecé a trabajar”, relató la gualeguaychuense.

Es así como se abrió paso en el mundo del modelaje. Durante su formación, Estefanía aprendió a tener confianza en sí misma, a pararse frente a las cámaras, algunas técnicas de teatro, a caminar en pasarelas y a automaquillarse. Todas cuestiones fundamentales para luego desempeñarse en su trabajo y en la aventura que no se imaginaba, pero que tenía preparada para ella el destino.

De Gualeguaychú a la India

Estefanía se recibió en 2018, en 2019 cursó sus estudios en modelaje y 2020 la encontró, como a todos, la pandemia. Fue recién en 2021 cuando la gualeguaychuense pudo emprender su carrera en el ámbito internacional, cuando una agencia madre, con sedes en otros países, le ofrece su primer destino: India.

“No me lo esperaba, me mandaron el mensaje y dije que sí. No tenemos ni idea lo que pasa ahí, es un lugar muy distinto. Fue chocante llegar a trabajar allá, no tienen el mismo concepto de limpieza y respeto. Es gente muy amable, siempre te van a ayudar y me gustó un montón. Yo considero que India es un buen ambiente para arrancar, pero es mucho trabajo y no es en las mejores condiciones, por ahí llegas a un lugar y está medio roto y sucio, pero después te terminas acostumbrando”, contó Estefanía sobre su experiencia en el país de los muchos dioses.

En India vivió en Bangalore y Bombay en una casa con modelos de diferentes países y esto hizo que la experiencia no fuera tan impactante, ya que compartir un espacio con personas en común la ayudó a combatir la soledad y el estar lejos de Gualeguaychú: “Es una seguridad saber que te vas a encontrar con alguien que está en la misma”.

Sobre la industria en el país extranjero, explicó que “es gigante, venden para todos lados, fabrican mucho, entonces tenés de todo, y como es barato para los países de afuera, algunas veces hacen la producción ahí también. La gente en la calle no usa la ropa que modelas, las personas en India usan la ropa más tradicional del país. Después tenés una moda más occidental y depende tu perfil, te eligen para posar con ropa india o no”.

Estefanía también hizo referencia a cómo es el mundo del modelaje y qué es lo que no se ve. Al respecto, señaló que “no es simplemente sacarte fotitos, sino que es mucho trabajo, tenes que saber interpretar la ropa que te estas poniendo, qué quiere la marca, que poses vas a necesitar, es un trabajo de interpretación”.

“Lo que no se ve son los años que te lleva saber pararse frente a una cámara, sentirse confiado porque te sentís muy expuesto, por ahí hay veces que no estas cómoda con lo que te ponen incluso. También está la preparación física, y que tenes que estar dentro de un estándar porque la industria te lo pide”, expresó y aclaró que si bien cuando se participa de un casting se compite por un puesto, “las modelos no competimos entre nosotras, se acepta que cada una va, da lo mejor de sí y que estamos en la misma”.

Y agregó: “Yo tengo que hacer que la gente quiera trabajar conmigo, es una carrera de auto superación conmigo. Lo veo más de ser mi mejor versión, no tanto como entrar dentro de un estándar de belleza”.

Estefanía se mostró vulnerable y afirmo que ella también tiene inseguridades y que siempre intenta descifrar de dónde vienen porque “o haces ese proceso o sino es un golpe contante a tu autoestima. Yo intento recordarme, cuando no estoy en el mejor momento, que siempre doy lo mejor de mí”.

Destino Perú

El año pasado, la gualeguaychuense tuvo un breve paso por la ciudad y por el sur del país, donde trabajó de moza y acompañó a su pareja que es instructor de esquí. Sobre esa experiencia laboral manifestó: “Me gustó y aprendí muchas cosas, me hizo replantearme el modelaje porque ser modelo no es lo que soy, simplemente es lo que hago, y eso me ayudó a ver la carrera desde un lugar de paz”.

En la actualidad, Estefanía se encuentra trabajando en Perú donde el ambiente le es un poco más familiar y donde está estudiando para ser bartender.

“Tengo un trabajo que me permite viajar, y me da muchos beneficios, soy una afortunada porque es lo que siempre quise. A mi algunas veces me hablan chicas de Gualeguaychú y me preguntan cómo pueden empezar, me encanta que se quieran animar y me gusta ayudar”, destacó entusiasmada la modelo.

Por último, dejó claro que no descarta en un futuro volver a Gualeguaychú y adelantó que es posible que, cuando en mayo termine su curso, viaje por unos días a la ciudad.