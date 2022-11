Las cosas entre Wanda Nara y Mauro Icardi no andan bien. Eso está claro. O por lo menos, así lo afirma la mediática, la cual se encargó de revelar que atraviesa una fuerte crisis matrimonial sin solución hasta a la vecina de Doña Cora. Sin ir más lejos, la empresaria y hermana de Zaira sostiene que está "separada" cuando se la consulta sobre su vida sentimental. En cambio, el futbolista no pierde las esperanzas de reconquistarla y sostiene que todo se trata de una "artimaña" de la blonda.

En las últimas horas, el delantero reaccionó a un posteo de ella que Wanda ignoró mientras pasea por Italia con Isabella y Francesca, sus dos hijas más pequeñas. De hecho, la ex representante del rosarino compartió ese momento en sus redes sociales y Mauro no tardó en salirle de contra: “Mis 3 amores”, escribió junto a un emoji de corazón en la publicación que Wanda hizo en su cuenta de Instagram.

Pero del ladro de la empresaria solo hubo silencio y hasta el momento no reaccionó al comentario de su ex pareja y papá de las nenas. Y tal vez hay una razón para ello: Icardi volvió a ser tapa de todos los medios de Turquía, pero no gracias a su desempeño en el Galatasaray sino a un eventual affaire que estaría viviendo con una de las reconocidas actrices que caminan por la tierra que nos supo dar ficciones como Las mil y una noches.

La protagonista de esta historia es Devrim Özkan, reconocida actriz en su país por ser parte del culebrón Gelsin Hayat Bildiği Gibi o la serie Vuslat, por nombrar algunas de las ficciones que seguramente ningún argentino conoce. La joven de 25 años fue vinculada en los últimos días al mediocampista uruguayo Lucas Torreira, compañero de Icardi en el Galatasaray y quien por estas horas estaría atravesando una tensa relación con esposa Vittoria Repetto.

De acuerdo con medios de Turquía de difícil pronunciación, Devrim es una reconocida fanática del Galatasaray -incluso en sus redes sociales suele publicar fotos con la camiseta y dentro del estadio del club turco- y estuvo presente en la victoria del conjunto de Estambul por 7 a 0 ante el Kastamonu Spor Kulübü, o el Kastamonuspor para los amigos. Tras aquella abrumadora victoria, la actriz quedó cautivada por el desempeño del uruguayo y comenzó a seguirlo en Instagram.

En aquella oportunidad, la también modelo había sido registrada por las cámara de un fanático del Galatasaray (posta, es muy famosa allá) celebrando uno de los siete goles de su equipo. Sin ir más lejos, Devrim, que dio vida al personaje de Songül en la serie Come, Life Knows, ya había llamado la atención varias estrellas de este deporte como Neymar, quien también comenzó a darle "likes" a sus postales.

Pero la vida de la actriz cambió a partir de esa victoria, ya que Torreira también comenzó a seguirla en medio de los rumores de crisis con su esposa. Ya que, además, los dos ya se habían conocido previamente en un ambiente "amistoso": estuvieron juntos en una mesa durante una salida con amigos que tienen en común. De hecho, la postal no tardó en hacerse viral en Turquía y, por mencionarlo, en algunos portales de Uruguay.

Lo cierto que en esta historia apareció en las últimas horas Mauro Icardi, también sumergido en una crisis sentimental, quien no tardó en ser vinculado sentimentalmente a la actriz. Resulta que Devrim Özkan, publicó recientemente en sus redes sociales una foto junto al mediocampista uruguayo, de quien se dice que estuvo enamorada, y su grupo de amigos, incluido Icardi. Hasta ahí, todo normal.

Sin embargo, un particular detalle en la foto no escapó a la atenta mirada de los internautas. En la publicación, se la logra ver a Özkan e Icardi, uno a cada lado de Torreria, tomándose los dedos en una clara muestra de afecto. Consultada sobre este detalle, la actriz esquivó las preguntas y solo afirmó: "Somos todos amigos", pero los medios turcos no tardaron en confirmar que el rosarino estaría viviendo un affaire con la bella modelo.

Por otro lado, muchos usuarios acusaron a Mauro de volver a sus malos hábitos y "traicionar" -o mejor dicho, "Icardear"- a un nuevo amigo. "Icardear" a alguien ya es un término que entre colegas se usa para hacer referencia a engaño entre un amigo y la pareja de éste. Esta expresión proviene del apellido del argentino a partir de su relación con Wanda, quien al principio era la pareja de su compañero de equipo y amigo Maxi López.

Devrim Özkan tiene 25 años, es oriunda de la ciudad de Muğla, estudió en la universidad de Muğla Sıtkı Koçman, en la Facultad de Bellas Artes de Bodrum, en el Departamento de Artes Escénicas, de Actuación y ganó gran popularidad a partir de su papel en la serie Dream. Pero su verdadero gran debut fue en la serie Vuslat, la cual se transmitió por la pantalla de TRT 1. En una de las polémicas postales se la puede ver, además, junto a Kenny Palacios, uno de los mejores amigos de la de Wanda que alcanzó la fama gracias a curiosa necesidad de rodearse de famosas de la talla de Susana Giménez o, según dice él, Paris Hilton.

