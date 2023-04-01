El jugador lleva 12 años en el club, que lo cedió a una entidad de la B Nacional para que se fogueara, y a su regreso fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico y pudo debutar en la primera, más precisamente en el lateral izquierdo.

Cumplió con creces su trabajo. Clausuró su sector y en cada intervención bajaban los aplausos desde los cuatro costados. Premio a la perseverancia, a no bajar los brazos para quien es sobrino de Damián Benedetti quien ganara un ascenso con Banfield compartiendo el equipo titular con un tal Javier Zanetti.

El jugador con solo 10 años fue fichado en una prueba que realizó Estudiantes de La Plata.”Me enteré de la prueba por el “Maestro” Raúl Forti que en aquel entonces dirigía las infantiles e inferiores de Central Larroque”, contó a El Día de La Plata.

Agregó que fue “seleccionado para venir al Country, que quede en la casa de una familia una semana y después casa 15 días o un mes para jugar en la liga Metro y en Central Larroque”.

Posteriormente fue escalando en inferiores hasta llegar a reserva y ser el capitán de la misma. La noche del viernes 31 de marzo fue inolvidable. Debut, triunfo categórico y ovación de todo un estadio.

Respecto a su estreno, Benedetti dialogó con la prensa y destacó: “Hicimos un partido ordenado. Tenía muchas ganas de debutar con esta camiseta y me voy con buenas sensaciones”. Además agregó: “Esto es día a día. Sabemos que se viene una seguidilla de partidos y tenemos que estar disponibles”.

En cuanto al rendimiento de Benedetti y su inclusión en el primer equipo, Eduardo Domínguez afirmó: “Benedetti está trabajando muy bien. Fue un acierto ponerlo en cancha y tiene el apoyo de todos sus compañeros”.