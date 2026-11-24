Una influencer de 20 años fue detenida en Pinamar después de que se viralizara un video en el que se la veía hacer maniobras peligrosas con su camioneta en los médanos de La Frontera.

En las últimas horas se conoció que la joven, identificada como Lara Magalí Rapallo, hizo una transmisión en vivo en la que se la ve manejar mientras realiza distintos movimientos sobre la arena. En las imágenes aparecen varias personas que viajan colgadas de los laterales del vehículo y otras que salen por las ventanillas.

El video también tiene audio. En un tramo se escucha a una de las ocupantes hablar sobre el estado en el que quedó la camioneta. “Mirá cómo quedó, toda llena de barro, llena de arena”, comenta mientras muestra el vehículo. En otro momento, una de las personas que viaja en la parte exterior señala que hay una rampa en el lugar.

Otro detalle que se observa es que algunas de las personas usan sus celulares para grabar mientras se sostienen de la camioneta. Esto también forma parte de las imágenes que podrían ser analizadas por los investigadores.

La causa comenzó después de que circularan las primeras imágenes de la RAM rosa haciendo trompos en la zona conocida como La Olla, en el sector de La Frontera. A partir de ese material, efectivos de la SubDDI de Villa Gesell y de la Policía Comunal Primera de Pinamar iniciaron un operativo para identificar el vehículo y a su conductora.

La joven había sido acusada de realizar maniobras peligrosas en Pinamar. (Foto: Instagram @naotzumi)

Finalmente, encontraron la camioneta en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo y fue secuestrada, mientras que Rapallo fue detenida y recuperó la libertad algunas horas después.

La joven tiene más de 80 mil seguidores en Instagram y suele compartir contenido relacionado con apuestas online y transmisiones en la plataforma Kick.

A su vez, Rapallo, conocida en redes sociales como “Naotzumi”, negó haber estado detenida y sostuvo que no tiene causas judiciales vinculadas con el episodio.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Debate N° 4 de Pinamar, conducida por el fiscal Juan Pablo Calderón, y fue caratulada como una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que contempla las conductas de conducción peligrosa que ponen en riesgo la vida o la integridad física de otras personas.