El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que Pedro Lines será el nuevo titular del Indec tras la salida de Marco Lavagna. El economistas presentó su renuncia, lo que había generado incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología, implementada desde este año.

Según Agencia Noticias Argentinas, la salida del funcionario produce en un escenario de “ruidos internos” debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

Además, nuevamente hay cuestionamientos a las cifras del Indec, que no reflejan en su número final los aumentos en los productos y servicios básicos.

Quién es Pedro Lines, el nuevo director del Indec

Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por la Universidad del CEMA, donde se especializó en cuentas nacionales y estadísticas económicas. Entre 2000 y 2010 fue ayudante de la Cátedra de Econometría de la Universidad de Buenos Aires.

La vinculación de Lines con el sistema estadístico nacional comenzó hace casi tres décadas. Durante el período 1996-2004 y 2007-2010 fue encargado de las estimaciones de Formación Bruta de Capital y participó en la elaboración de la Matriz Insumo-Producto de 1997 y 2004 en la Dirección de Cuentas Nacionales del INDEC.

Entre 2005 y 2006 estuvo en la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación. Desde 2016, se desempeñó como director nacional de Cuentas Internacionales en el INDEC.