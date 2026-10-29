Heraldo “Pepo” Fiorotto, el joven futbolista oriundo de Gualeguay de apenas 15 años, se convirtió en la gran figura y goleador de la Messi Cup que se disputa en Miami. El delantero de las divisiones inferiores de River Plate viene de marcarle dos goles al Ajax, uno al Inter y brindar una asistencia frente al Flamengo, resultados que depositaron al conjunto “Millonario” en la semifinal del sábado ante el Atlético de Madrid. Además, en su impresionante recorrido reciente, llegó a convertir ocho goles en un solo partido de inferiores y ya tuvo su debut en la Selección Argentina.

De Gualeguay a la pensión de River

El camino de “Pepo” hacia el mundo River comenzó desde muy pequeño en su ciudad natal. Según relató su padre Julio Fiorotto, los captadores del club de Núñez lo vieron por primera vez a los 7 años durante un torneo en Gualeguay.

A partir de ese momento comenzó una etapa de sacrificio familiar, viajando todos los fines de semana a Buenos Aires para competir. “Empezamos a ir los viernes y los sábados a jugar, así durante un montón de tiempo, hasta que cuando cumplió 12 años empezamos a probar que se quedara en Casa River, con todos los desafíos que eso implica para él y para nosotros como papás”, recordó Julio.

Protagonista ante los ojos de Messi

En suelo estadounidense, el equipo juvenil de River ha demostrado carácter frente a rivales de jerarquía internacional y ahora se prepara para enfrentar al Atlético de Madrid en las semifinales del sábado. Consultado sobre si imaginaban este presente goleador en la competencia, Julio no dudó: “Él trabaja de hacer goles y su talento está ahí: en hacer goles, en jugar y en crear jugadas. A este equipo de River estos torneos le gustan, tienen una energía distinta; cuanto más fuerte es el rival, mejor se posicionan”.

Además de la exigencia deportiva, el torneo cuenta con el condimento especial de la presencia constante de Lionel Messi en las canchas. “Estuvo todos los días ahí. Es increíble lo que genera, la gente se le va encima”, comentó el papá del juvenil, quien viajó a Miami junto a su esposa Belén y su hija para contener y acompañar al delantero desde cerca.

Fuente: Ahora