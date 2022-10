Este lunes, comenzó Gran Hermano 2022 y se dieron conocer los nuevos integrantes del reality televisivo. Entre los 18 nuevos "hermanitos" se encuentra Romina Uhrig, ex Diputada Nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, que estuvo en el Congreso de la Nación entre 2019 y 2021. La funcionaria reconoció que esta no es la primera vez que se postulaba para ingresa a la "casa más famosa del país".

La nueva edición del famoso reality tuvo una particularidad: los casting. Eso se debe a que las audiciones, en su mayoría, se iban publicando en las redes sociales. A raíz de eso, se fueron generando distintas polémicas con los distintos aspirantes.

Una de ellas fue Romina Uhrig (34), quien está casada con el ex intendente de Moreno Walter Festa y tiene una hija. Uhrig nació en el partido de San Martín, y su audición llamó la atención por fue legisladora bonaerense del Frente de Todos hasta finales de 2021.

Romina Uhrig fue diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2021.

La funcionaria reveló que no era la primera vez que audicionaba para Gran Hermano, sino que su primer casting fue cuando tenía 17 años, pero en aquel entonces no fue elegida. Es por eso que ahora ingresó al reality con la estrategia de "no hacer amigos".

Más allá de su faceta política, la mujer de 34 años desea alcanzar la fama y llevarse el premio mayor. "Me cuido mucho en las comidas y soy muy insegura de mi misma, me hice la panza y me he aplicado botox", contó durante su breve presentación en la televisión.

Antes de ser diputada, se desempeñó como subsecretaria de Relaciones Internaciones y secretaria de Desarrollo Productivo en el municipio de Moreno. “Me encanta trabajar en lo social, lo hice en la gestión de Walter y hoy lo sigo haciendo, con muchos menos recursos, pero trato de hacer lo que está a mi alcance”, contó en su video.

Previo a ingresar a GH 2022, se desempeñaba como funcionaria en el gabinete de presidencia del Instituto de Prevención Social, aunque se desconoce si renunció al cargo para ingresar al reality.

Por último, la actual participante del reality de Telefé tuvo que presentar una declaración jurada por una causa por presunto "enriquecimiento ilícito en el año 2020". en contra de su esposo luego de que Festa abandonara la intendencia de Moreno. Uhrig había presentada una declaración parcial en 2018, pero después debió rectificarla.

La última edición del reality Gran Hermano había sido en 2012. Esta versión es conducida por Santiago del Moro e ingresaron 18 participantes a la casa más famosa del país. El ganador se llevará 15 millones de pesos y una casa. Mientras quien quede en segundo lugar se llevará una casa.