El presente sentimental de Marcelo Tinelli vuelve a estar en el centro de todas las miradas, pero esta vez sin rumores ni especulaciones: el conductor decidió dejar en claro que está comenzando una nueva relación y, fiel a su estilo, lo compartió con sus seguidores en redes sociales. Atrás quedaron las dudas y las versiones sobre el final de su vínculo con Milett Figueroa. Ahora, el nombre que acapara la atención es el de Rossana Almeyda, una empresaria y exmodelo de perfil bajo que, con su llegada, inaugura una etapa distinta en la vida del referente televisivo.

Almeyda, santafesina de nacimiento, supo construir una trayectoria propia en el mundo de la moda antes de volcarse al ámbito académico. Separada y madre de un hijo, vivió durante muchos años en Miami, donde desarrolló parte de su carrera y disfrutó de la vida al aire libre y el deporte, dos de sus grandes pasiones. A su regreso a la Argentina, conoció a Tinelli, con quien rápidamente encontró afinidad y proyectos en común. Según muestran las redes sociales, Cande, una de las hijas del conductor, la sigue en su cuenta personal de Instagram. Más allá de su bajo perfil mediático, Rossana suele compartir públicamente imágenes de sus viajes y actividades al aire libre, mostrando un costado relajado y cercano a la naturaleza.

Uno de los datos que más llamó la atención es el rol de Pampita, a quien señalaron como “celestina” de la pareja. Íntima amiga de Almeyda y con excelente relación con Marcelo, la modelo habría sido el nexo que propició el acercamiento entre ambos. Aunque por ahora ella prefiere mantener la discreción, lo cierto es que su intervención fue clave para que la relación se concretara y, finalmente, se hiciera pública.

Rossana es licenciada en Ciencias Políticas y suma varios cursos de posgrado a su formación universitaria. Su perfil combina la sofisticación de quien supo transitar las pasarelas y el interés intelectual por los temas sociales y políticos.

De espíritu inquieto y energía inagotable, Almeyda se define por su amor por el movimiento y la vida al aire libre. La empresaria disfruta del deporte en todas sus formas: se la puede ver sumergida en aguas cristalinas practicando snorkel o buceo, deslizándose entre corales y peces con una soltura que revela años de pasión por el mar. En tierra firme, su debilidad son los caballos y los perros, siempre en busca de nuevas postales naturales. Su vínculo con los animales es genuino y recurrente, y cada foto con sus mascotas transmite una calidez que traspasa la pantalla.

Rossana también se mostró cercana a figuras como Marcela Tinayre, hija de la icónica conductora Mirtha Legrand (Quién es Rossana Almeyda, la empresaria y exmodelo que conquistó a Marcelo Tinelli: su amistad con Pampita)

Pero si hay algo que distingue a Rossana es su espíritu viajero y su curiosidad sin fronteras. Sus redes son una bitácora de rutas exóticas: desde los desiertos de Jordania hasta las tierras de Kenia y las necrópolis de Egipto, su álbum suma paisajes y experiencias de todos los continentes. Vivió en Chile, se adaptó con facilidad a cada cultura y, a pesar de su bajo perfil, se mueve con comodidad en el universo de las celebridades. Además de su amistad con Pampita, Rossana comparte cenas y reuniones con referentes como Susana Giménez, Marcela Tinayre e incluso Nacho Viale, tejiendo lazos en el selecto círculo de la farándula argentina.

La confirmación del romance llegó de la mano de Tinelli y de una manera muy a su estilo: a través de las redes sociales. Con más de 14 millones de seguidores atentos a cada uno de sus movimientos, el conductor compartió una serie de historias que lo mostraron disfrutando de una jornada especial junto a Rossana. El sábado comenzó con un asado entre amigos, pero el momento más íntimo llegó por la noche, cuando Tinelli decidió sorprender a su nueva pareja cocinándole una cena casera.

En una de las stories, Marcelo se mostró en plena preparación de unos maccheroni italianos, con salsa de ragú de ternera y pesto. Relax, ropa cómoda y descalzo, el conductor amasó la pasta y se encargó de cada detalle, sumando emoticones de corazón y mencionando a Rossana en las publicaciones, sin rodeos. La secuencia culinaria dejó en evidencia su costado familiar y su intención de hacer sentir especial a la empresaria.

La velada continuó y Tinelli no dudó en mostrar el resultado final. “Buena pinta la pasta”, escribió al fotografiar la mesa puesta, en una cena íntima solo para dos. La imagen de las copas y los platos recién servidos selló el inicio de este nuevo capítulo en la vida sentimental de uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina. El gesto no pasó desapercibido y las redes se llenaron de comentarios, tanto de seguidores que celebraron la nueva relación como de quienes recordaron los tiempos recientes junto a Figueroa.

En paralelo a su presente amoroso, Tinelli atraviesa un momento de entusiasmo profesional. El conductor se sumó al challenge viral “Six, seven”, una tendencia que invita a responder preguntas con la expresión “six, seven”, para indicar que algo está “más o menos”. En el video, Marcelo no esquivó ningún tema: habló de su figura pública, de los desafíos que lo entusiasman en esta nueva etapa laboral y también respondió sobre su vínculo con Rossana. Cuando una voz femenina le preguntó si ya había blanqueado el romance, Tinelli respondió con humor: “Six, seven”. Consultado sobre si ya la presentó a su familia, no dudó: “Sí”. También admitió, entre risas, que le incomoda hablar en inglés, mostrando su costado más espontáneo y humano.