Samuel Colombo tiene apenas 13 años y es la promesa del pádel de Gualeguaychú. Si bien nació en Puerto Santa Cruz, localidad de la provincia homónima, su familia se mudó a Gualeguaychú cuando él tenía 8 años, donde vive actualmente.

Colombo, que cursa segundo año en la Escuela Rosa Regazzi, comenzó a dedicarse de lleno al pádel a principios de 2026 tras ganar una fecha del Circuito Sub 13 de Gualeguaychú. En la actualidad es el número 1 del Circuito Entrerriano de Menores, mientras que a nivel nacional se encuentra en la 18ª posición del ranking de Argentina Pádel Tour Next Gen.

Junto a su compañero, el bonaerense Benjamín Cabrera Sanz, compite en la Liga Argentina de Menores de APA, que este fin de semana los tiene como protagonistas en el certamen de Olavarría, donde ayer lograron la clasificación a los cuartos de final.

Preparación actual

En la actualidad, Samuel Colombo realiza una preparación integral que combina entrenamiento técnico, táctico y físico, junto con un acompañamiento nutricional pensado para potenciar su rendimiento y sus capacidades deportivas.

Cada entrenamiento es un paso más en su crecimiento, con el compromiso y la constancia necesarios para seguir evolucionando y acercándose a sus objetivos dentro del pádel competitivo.