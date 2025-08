El país completo y la ciudad de Miami se vieron conmocionados luego de que se confirmara la muerte de la pequeña Mila Yankelevich, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La pequeña de siete años fue una de las víctimas mortales del accidente ente un velero y una barcaza en la costa de la ciudad estadounidense que era su hogar. El productor y la actriz se casaron en el año 2008 y poco a poco, ella bajo el perfil.

Reca nació el 31 de marzo de 1984 en Luján, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia con fuertes conexiones empresariales. Sin embargo, Sofía eligió desde joven un rumbo distinto y se volcó al mundo artístico, canalizando su pasión por la televisión y la actuación que definió el inicio de su vida profesional.

Sofía construyó una carrera multifacética en la televisión a lo largo de más de dos décadas, destacándose tanto en Argentina como en el extranjero. Su irrupción en el medio se dio oficialmente en 2001 como presentadora en Disney Channel con el ciclo Disney Magical Moments, donde encarnó el rol de conductora juvenil. Esa experiencia fundacional se tradujo en nuevas oportunidades vinculadas al universo Disney, una constante a lo largo de su recorrido profesional. Entre 2007 y 2008 volvió al canal para conducir Playhouse Disney, y en 2009 y 2010 interpretó a Luz Fuentes en la tira juvenil Jake & Blake.

Tomás y Sofía se casaron en 2008

Su paso a la ficción no tardó en llegar y pronto consolidó una presencia constante para distintas generaciones de televidentes. En 2004, Reca integró el elenco de la popular serie Los Roldán, emitida primero por Telefe y luego por Canal 9. Su papel como Sofía la posicionó en el prime time de la televisión nacional, permitiéndole afianzar su lugar entre las actrices jóvenes más visibles del momento. En la misma etapa, también participó de Paraíso rock como Alma (Canal 9, 2005) y de El refugio como Rocío “Rochi” Díaz (El Trece, 2006).

A lo largo de los años, su portfolio se amplió con participaciones en Sos mi vida—uno de los grandes éxitos televisivos del prime time, junto a Natalia Oreiro y Facundo Arana—y en obras teatrales infantiles. En 2006, interpretó a Berta en la puesta 100 años de magia, demostrando su versatilidad en formatos escénicos y reforzando su perfil ligado al universo Disney. Luego, en 2008, amplió su horizonte internacional con una participación en la norteamericana The Young and the Restless (CBS).

Durante 2008 y 2009 condujo la versión latinoamericana de Playhouse Disney junto a Diego Topa, consolidando su imagen como referente del entretenimiento para niños y reafirmando la importancia de los contenidos familiares en su recorrido profesional. Su talento y carisma la llevaron a protagonizar otros espectáculos teatrales y a destacarse tanto en la pantalla chica como sobre el escenario, ganándose el reconocimiento de sus colegas y del público.

Sofía junto a una Mila de pocos meses

El rango musical y de talentos de Reca también se vio reflejado en su aparición en 2014 en Tu cara me suena 2, donde caracterizó a Joss Stone en una gala especial. En 2015 aportó su talento al mercado latino de Estados Unidos con su papel de Renata Sandoval en ¿Quién es quién?, una coproducción de la cadena Telemundo. Finalmente, en 2019 participó en la exitosa telenovela Betty en Nueva York, donde interpretó a Romina, sumando así un nuevo eslabón a su proyección internacional.

En 2008, la pareja celebró su casamiento con una gran fiesta en el Salón Parque Náutico San Fernando, hecho que atrajo la atención mediática tanto por la magnitud del evento como por el linaje artístico de los novios. Dos años después, en 2010, anunciaron la llegada de su primer hijo, Inti. El nacimiento del niño significó para ambos una nueva etapa, en la que Reca empezó a priorizar su rol de madre, aunque sin dejar de lado sus proyectos profesionales. En 2018, la familia se amplió con la llegada de Mila, la niña que se convertiría en el centro de su universo afectivo y a quien le dedicarían los años siguientes.

Con el tiempo, y en parte por compromisos laborales tanto propios como de su esposo, Reca se radicó en Estados Unidos. Inicialmente la distancia fue un desafío, ya que por períodos, las agendas dividieron a la familia entre Argentina y Norteamérica. Sin embargo, terminaron estableciéndose en Surfside, Miami, donde afrontaron juntos nuevas oportunidades y desafíos. Durante este período, Sofía decidió bajar su perfil radicalmente, enfocada en proyectos compatibles con la crianza de sus hijos.