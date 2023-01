Las cuestiones sentimentales del actor Mariano Martínez suelen mantenerse en secreto y en el más bajo perfil. De hecho, las últimas aventuras amorosas refieren a la bailarina Lourdes Puppi, ex chica Combate, con quien se mostró en algunas oportunidades a fines de 2021. Tras ello, el silencio, además de bajar la alta exposición que tenía en sus redes sociales, con los clásicos bailes que solía realizar en TikTok. Ahora, un nuevo amor habría llegado a su vida.

La bailarina Triana Ybañez subió una fotografía en la que se la veía relajada en una pileta, nada que pudiera llamar la atención, salvo por el detalle de que esa pileta es exactamente igual a la que tiene Mariano Martínez en su domicilio, lo que rápidamente disparó los rumores de noviazgo y comenzar a unir los hilos para tratar de determinar desde cuándo estarían juntos.

Según la información brindada por Socios del Espectáculo, la joven es amiga justamente de Puppi, ex de Mariano Martínez e incluso ex de Claudio Brusca, el productor y actual novio de Laurita Fernández. “Esta chica, Puppi, que salió con el protagonista de esta bomba, salió después con Peluca Brusca”, detallaba Rodrigo Lussich, ante lo cual Luli Fernández acotó que fue “justo antes que Laurita”.

En sus redes sociales, Triana detalla que es bailarina y virginiana, además de destacar que es “sensible al mundo” y que “no creo en casi nada que no salga del corazón”. Además fue parte del programa Encendidos, de la TV cordobesa, como muestra en sus redes, subiendo distintos videos de sus participaciones en el ciclo.

“El camino del agua no tiene principio ni final. El agua conecta todas las cosas. La vida a la muerte, De la oscuridad a la luz”, escribió en el posteo que acompaña con la fotografía de la pileta. La frase pertenece a la nueva película de Avatar, y a la vez Ybañez detalla que la fui a ver ayer y no puedo parar de pensar que quiero ser un avatar! Necesito que exista ese lugar”.

En charla con Teleshow, el actor recordó los momento del inicio de la pandemia donde se refugiaba en tiktok, con videos que fueron ampliamente comentados: “Hacía muchos videos porque muchas veces estuve muy bajoneado. No te digo que tenía depresión, pero estaba mal, y eso me divertía. Tengo esa parte lúdica, que será por actor o por mi personalidad, que se dio con naturalidad. Jamás me imaginé esa repercusión. De hecho, antes de que existiera esa aplicación con el elenco de ADDA (Amar después de amar) lo hacíamos para boludear, para joder. Después empezaron a aparecer los haters, como se les dice ahora a los críticos”

En ese sentido,, en lo que respecta a la crítica, reconoció que “lo que más me dolió fue el trato de los periodistas en los medios, porque uno piensa que los haters están atrás de una computadora. Es gente que tal vez no hace nada y puede escribir lo que sea porque está frustrada. Y después se subieron muchos a ese bondi, por decirlo de una manera barrial. Muchos periodistas, medios y canales de tevé fueron igual o más despiadados. Lo viví como demasiado careta, sentí un doble discurso. Después se habla de lo humanitario, de luchar contra el bullying, de no a criticar al otro por cómo se viste o por cómo es y el peso que tiene, y a mí me daban con un caño por el solo hecho de hacer un TikTok o una canción para divertirme. Fue muy heavy, pero lo surfeé”.