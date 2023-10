Este miércoles Noelia Pompa sorprendió en la pista del Bailando 2023 tras confirmar que no iba a seguir en competencia por cuestiones personales. “Me tengo que ir por la residencia. Tengo que volver a España”, explicó cuando Marcelo Tinelli le preguntó mientras que la bailarina explicó: “No depende ni de mí ni de ustedes porque sé que de las dos partes hay muchísimas ganas de seguir en el certamen. No tengo ganas de irme, de verdad”, agregó.

En ese mismo momento, el conductor del concurso confirmó que Noelia ya tiene reemplazo y quien va a ocupar su lugar es Tuli Acosta. Al escuchar su nombre muchos se sorprendieron y otros se preguntaron quién es la joven que apareció en la pantalla de la pista más conocida del país.

Se llama Fiorella, aunque todos la conocen como ‘Tuli’ Acosta, y sus primeras apariciones públicas que la llevaron a hacerse conocida fueron a través de la plataforma Twitch, donde actualmente acumula más de 575 mil seguidores. También tiene casi tres millones en Tiktok, dos millones y medio en Instagram y 435 mil en Twitter.

Tuli Acosta y el cantante Lit Killah (Foto: @tuli_acosta)

Tuli es un reconocida bailarina de la industria quien le creó la coreografía de varios videoclips a cantantes como Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra. Acosta es cordobesa, oriunda de Río Ceballos y tiene 22 años aunque en el mundo digital, como lo son sus redes sociales o el streamer, cuenta con millones de seguidores. Actualmente está de novia con Lit Killah, uno de los cantantes más escuchados del momento.

Se formó como bailarina profesional en el exterior, viajó a Estados Unidos para estudiar hip hop y fue parte del grupo Phunk Phenomenon. En 2020, volvió a Buenos Aires y comenzó a dar clases de baile, incluso en la pandemia siguió dando de manera virtual. También se animó a la música y se lanzó como cantante en julio de este año. Presentó un álbum al que le puso Crisálida y contó con cuatro temas: “Gimme More”, “Calor”, “No soy yo, eres tú” y “Llueve”.

Tuli Acosta

En el medio de su lanzamiento como cantante y su carrera como bailarina formó parte del canal de streaming Luzu TV, y estuvo en el programa Red Flag, junto con Grego Rossello, Manu Viale y Agus Franzoni. Además, en las plataformas digitales se hizo popular por los challenges que hizo de canciones y que luego lo replicaron los demás en sus usuarios.

Hace dos años, Tuli habló con Infobae y reveló lo importante que es para ella la danza. “Desde que tengo conciencia bailo. Simplemente la música me llevó siempre a expresarla con el cuerpo. Nació cuando yo tenía tres años. Yo miraba videoclips en la tele y lo que pasaba en los canales que pasan música todo el tiempo, y yo lo que hacía era copiar lo que veía. En ese tiempo miraba siempre a Shakira”, le contó a este medio.

Muchos se preguntaron por qué Noelia Pompa abandonó repentinamente el certamen y fue Ángel de Brito en LAM quien adelantó más motivos de su renuncia: “La gigante Noelia abandona el certamen, se queda dos galas más si las mismas no se estiran mucho”, reveló el periodista de América. Luego, contó la charla en privado que tuvo con la artista donde Pompa sostuvo: “Bailaré dos galas más y tengo que partir a España, pero me cuesta porque la verdad la estoy pasando bien. Igualmente la producción ya lo sabía”. Minutos después, en el programa de Marcelo Tinelli, la bailarina contó que debe irse a España por temas legales. “Es un tema con la visa”, destacó.