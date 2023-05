Entrevistada por Ahora ElDía, Valentina Novello contó que fue convocada para representar a la Academia del Litoral, que es un proyecto que organiza la Unión Argentina de Rugby, y detalló que en Argentina “tenemos 5 academias que son las Centro, la del NOA, Litoral, la de Buenos Aires y la Academia de Cuyo”

Valentina representó a la Academia del Litoral junto con tres entrerrianas más, destacando que “en nuestra academia hay chicas de Rosario, Entre Ríos, Santa Fe y de Chaco”.

“Lo que hicimos fue simplemente ir a jugar, nada más que eso. O sea, fue todo un inter academias. Se jugó jueves y viernes de la semana pasada en Buenos Aires. El jueves jugamos en la cancha de Parque Sarmiento en Belgrano y el viernes lo hicimos en Liceo Naval. El jueves jugamos un partido cada academia y el viernes tres encuentros”, comentó.

Dijo que la idea de la UAR es “ampliar un poco el abanico de la vista para la selección de jugadoras”, y remarcó que “la verdad que fue una experiencia linda y bastante enriquecedora. Me sentí bien, que pude cumplir con el equipo. El jueves fue la primera vez que participaba de algo tan grande para mí. Ese día, tal vez, me sentí un poco más desorientada o no sé, con nervios seguramente. Y por ahí sentí que estaba un poco perdida en el tema del juego, que es muy rápido y potente, dado que se juega a otro ritmo, a otra velocidad”.

En el segundo día “pudimos organizarnos de una mejor manera. También establecimos por ahí una forma de juego que no la habíamos tenido, me sentí mucho mejor, más cómoda aparte porque jugué de pilar izquierdo que es una posición que la verdad no frecuento nunca, pero, la verdad que me gustó jugar en esa posición, siento que me desenvolví bastante bien y obviamente siempre hay cosas para seguir aprendiendo y para mejorar”, consideró.

Consultada por el nivel del rugby femenino dijo que “es muy bueno, obviamente me crucé e incluso compartí equipo con jugadoras de selección nacional en lo que fue una gran oportunidad para aprender de ellas”.

Con respecto al Rugby Provincial, contó que “estamos jugando un torneo apertura que es el torneo que nos lleva o nos clasifica al Regional en la modalidad Seven”, y detalló que “en la provincia se llama el Torneo de la Mujer, con la participación de siete equipos”.

Ahora todos los torneos oficiales femeninos son Seven. En toda la provincia “somos en total 7 equipos que están hoy en competencia. La idea es jugar tres fechas. El pasado domingo jugamos la primera, con Central. El primero y el segundo que quede mejor posicionado por puntos en esas tres fechas son los que van a clasificar al torneo regional Regional del Litoral”, explicó, y sostuvo que “en cuanto a nivel de juego el rugby femenino entrerriano viene mejorando con equipos cada vez más parejos y una competencia bastante fuerte entre los equipos con más experiencia”

Por otro lado, mencionó que “la cantidad de jugadoras y de equipos bajó en relación al año pasado. Las razones habría que buscarlas por el lado de la situación económica que estamos viviendo en este momento en el país nos complica a todos y muchos equipos han decidido no afrontar el gasto que implica entrar al torneo. Desde ese lado, por ahí, es como la involución que tuvimos desde el año pasado a este, pero en cuanto a calidad de juego y a nivel de juego, yo creo que la verdad venimos avanzando y evolucionando muy bien”, concluyó.