Entrevistada por AHORA ElDía, Valentina contó que se inició en el mundo del futsal a los seis años. “Me incorporé a La Vencedora en donde solo tenía una compañera mujer, el resto eran todos chicos. Entrenábamos en el interior del club donde se monta una canchita de futsal, que me gusta mucho porque se juega en espacios reducidos y adquirís mucha técnica”. Contó que los ocho años se sumó “al Fútbol 11 en la categoría 2007 de Unión del Suburbio, que queda a una cuadra de mi casa. Era la única mujer en la categoría que ganó una de las ediciones del Gurisito Sabalero, con Carlos Lucero como entrenador”.

Dijo que “nunca me sentí excluida por mi condición de mujer en equipos integrados por chicos. Era una más, tanto en el fútsal como en el fútbol”.

Valentina agregó que a los diez años pasó a jugar a Nacional Futsal y poco después se incorporó al plantel femenino de Atlético Sur en donde juegan familiares. “Hace cuatro temporadas que estoy en la entidad y juego con mi vieja (María José Marín) con quien hablo mucho en la cancha, pese a que ella es defensa y yo juego como volante ofensiva”.

Se definió como “una jugadora con buena técnica que en parte adquirí en fútsal”. Valentina se desempeña como armadora de juego, gambetea, tiene mucho de jugadora de potrero y llega al gol. Pese a su corta edad suma muchos partidos en el fútbol local. Contó que suma “más de 60 encuentros y alrededor de 20 goles”.

La prueba en River

Valentina contó que “unas amigas llenaron un formulario para una prueba. Me llamaron de River, fui, estuve unos minutos en un reducido, hice un gol y enseguida me sacaron. Pensé que no había quedado, pero me dijeron que volviera al día siguiente. Jugué una serie de partidos en cancha de fútbol 11, volví a convertir y me dijeron que había quedado. Fue un momento de mucha felicidad y espero los primeros días de septiembre para incorporarme a River Plate, club del que soy hincha. Lo haré en la categoría Sub-16 que está a cargo de Stefanía Fontán”.

Dijo que su meta es “hacer las cosas de la mejor manera posible, abocarme al fútbol y al estudio (cursaba el cuarto año en el Colegio Mossto) y llegar a Primera. Cuento con el apoyo total de mis padres que también sueñan con verme en primera”.