¿Quién fue el panelista más furioso por la renuncia de Rial a TV Nostra?

Y si bien a todos les habría caído pésimo cómo se manejó el conductor del programa, el que más fastidioso se habría mostrado fue Diego Ramos. “Rial mandó dos mensajes al grupo de WhatsApp que nadie contestó. Después se empezaron a ir, Marina se fue el domingo y no sabe qué más pasó. El primero en irse fue el productor”, reveló Fernanda Iglesias en el ciclo Esto no es Hollywood (Lunes a viernes de 10 a 14 por Mucha Radio, FM 94.7).

Acto seguido, remarcó que Diego fue uno de los que más enojado se mostró por la abrupta renuncia de Jorge. “Me dijo 'me arrepiento de no haberme ido el sábado del grupo'. Porque Rial escribió el sábado y el domingo. Nadie contestó, y me dijo que se tendría que haber ido antes para no leer esos mensajes”, sumó.

Y cerró revelando por qué el actor y panelista se habría mostrado más fastidioso que sus compañeros. “Fue el que peor la pasó porque él había renunciado a Cortá por Lozano para sumarse a TV Nostra. Él era el que estaba más furioso”, sentenció.