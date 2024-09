La gualeguaychuense en cuestión es Valentina Riva, comunicadora y modelo que en 2019 trabajó para el programa Carburando.

El lunes a la noche, Riva hizo una transmisión en vivo en la que charló con su amiga Martina Arias en el marco del programa de radio y streaming “Punto G” y contó que una vez mientras trabajaba en Carburando entrevistó a Franco Colapinto: “Un crack. En ese momento no era conocido. Fui a la casa a entrevistarlo, el estaba corriendo en categorías más bajas. Es más, me debe un asado. Le voy a mandar un mensaje y le voy a recordar que me prometió un asado", resaltó Valentina, quien ahora se encuentra viviendo en México.

A modo de broma, dijo que le había enviado un mensaje a Colapinto, recordándole la promesa del asado: “La cantidad de mensajes que le deben llegar, el mío va a quedar abajo de todo”, dijo riendo y cerrando el tema.