Durante la jornada de elecciones de este domingo 26 de octubre, millones de argentinos concurrieron a las urnas en todo el país para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Los resultados oficiales en la provincia de Entre Ríos, arrojan que Alianza La Libertad Avanza, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, se impuso por amplio margen en las elecciones legislativas y superó por más de 16 puntos a Fuerza Entre Ríos.

Con los comicios ya finalizados, los ciudadanos pueden consultar cómo fue el resultado mesa por mesa en todo el territorio nacional.

Cómo se votó en mi mesa

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó un sistema en línea que permite acceder a los datos oficiales de escrutinio provisorio. Ingresando al sitio www.resultados.gob.ar , cada votante puede seleccionar su distrito, establecimiento y número de mesa para conocer el detalle de los votos obtenidos por cada lista.

Además, el portal ofrece información desagregada por provincia y categoría -diputados o senadores-. De esta manera, los usuarios pueden seguir en tiempo real la evolución del recuento y el desempeño de cada fuerza política en todo el territorio nacional.

El paso a paso para consultar el resultado mesa por mesa

Para ver los resultados de las elecciones legislativas mesa por mesa se deben revisar los telegramas que están disponibles en la web oficial. Te explicamos cómo:

Primero se debe seleccionar el ícono de "filtros", en la parte superior de la página, el cual tiene la forma de un embudo.

A continuación se selecciona la provincia, la sección electoral, el circuito y la mesa.

Por último, presionar en aplicar filtros. El resultado será la visualización del telegrama, el cual podrá descargarse.

Guía rápida para consultar la mesa desde la página web

Ingresar a la página web https://resultados.gob.ar Tocar el primer ícono que aparece arriba a la derecha Elegir la categoría deseada: diputados, senadores. Seleccionar distrito. Seleccionar sección Seleccionar circuito Seleccionar el número de mesa

Si no se cuenta con alguno de estos datos, se pueden obtener del papel-troquel celeste otorgado por la autoridad de mesa luego de emitir el voto.