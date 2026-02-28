Hoy se vivirá el final del espectáculo a cielo abierto más importante de la Argentina y será la comparsa del Club Central Entrerriano la encargada de romper el hielo. Luego, le sucederán O´Bahía, Papelitos y Ará Yeví.

Cada comparsa buscará dejar su huella final, compitiendo por la codiciada copa en una edición que ha elevado el listón con temáticas innovadoras y despliegues espectaculares. La expectativa crece hacia el próximo martes 3 de marzo, cuando se anunciarán los resultados oficiales. Además de la comparsa ganadora de la copa, se conocerán los vencedores en categorías como batucada, pasista, portabandera y música.

Al finalizar el desfile de este sábado, la fiesta continuará con el After de Carnaval, un evento post-desfile con el show en vivo de Julián Serrano para poner el punto final a la edición.