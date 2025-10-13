El doble femicidio seguido del secuestro de un nene de sólo cinco años conmueve la ciudad de Córdoba. Mariel Zamudio (54) y su hija Luna Giardina (26) fueron asesinadas a tiros en su propia casa. Ocurrió este sábado por la tarde, y el barrio de Villa Ribera Indarte todavía no sale de la conmoción.

Tras el femicidio, un nene de 5 años, hijo y nieto de las víctimas, desapareció. Horas más tarde confirmaron que había sido secuestrado por su padre, Pablo L.. El hombre de nacionalidad uruguaya y expareja de Luna, que cuenta con antecedentes de violencia fue detenido: lo encontraron junto al nene en Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Vecinos del lugar aportaron datos importantes a la Policía que le permitió dar con el secuestrador. Tras un trabajo en conjunto de la policía cordobesa con la de Entre Ríos, dieron con el sospechoso que tenía al niño secuestrado. Lo ubicaron en un hotel llamado Berlín, y tenía planeado escapar con el menor hacia la frontera uruguaya. Lo iba a hacer en taxi. Según confirmaron, el nene se encuentra en buen estado de salud.

Madre e hija que resultaron asesinadas vivían en una casa ubicada sobre el cruce de las calles Chimu y San Pedro Toyos, en el barrio de Villa Ribera Indarte, en la capital cordobesa.

Según contaron allegados, la decisión de convivencia de madre e hija con el niño se dio luego de que Luna tuviera una fallida experiencia de pareja en Uruguay, con su ex.

En charla con El Doce, una amiga de la joven y mamá de un compañerito de jardín del nene, contó que Luna y su hijo se volvieron de Uruguay a fines del año pasado, luego de vivir varios hechos de violencia, por parte de su ex. "Era muy agresivo, intentó ahorcarla", consignó la mujer.

Allegados destacaron que Luna, quien estudiaba Agronomía, "era una emprendedora nata, una luchadora de la vida". "Hacía tejidos y los vendía a conocidos o por Internet". Y agregaron que "como a veces la plata no alcanzaba, también vendía empanadas caseras en el barrio". "Era un ser de luz, muy luminosos", coincidieron varios vecinos.

En sus redes sociales, son innumerables las publicaciones promocionando sus tejidos al crochet. Los promocionaba como "Tejidos de la Luna". Allí, se la podía ver en varias fotografías haciendo de su propia modelo, con sweaters y chalecos que ella misma diseñaba y realizaba.

En el medio de tanto dolor, otra madre de un compañerito del nene desaparecido contó que el nene cumple años el martes que viene. "Luna ya nos había repartido las tarjetitas para que viniéramos al cumpleaños. Nos había dicho que los nenes estaban invitados para después del Jardín. Luna era puro amor con su hijito. Esta noticia nos dejó vacíos", contó con mucho dolor.

Alerta Sofía, pedido de captura de Interpol y detención del hombre sospechado de doble femicidio y secuestro

Fuentes policiales confirmaron que las mujeres fueron encontradas sin vida en la casa de Zamudio, fueron asesinadas utilizando un arma de fuego. Y que Luna contaba con un botón antipánico que no llegó a activar para evitar el ataque.

Pablo L. es el sospechoso del doble homicidio seguido de secuestro de su hijo de cinco años. Asimismo, se lo vincula con una página web anónima llamada Varones Unidos, donde se reportan diversos casos de hombres que fueron presuntamente perjudicados por el feminismo.

En las últimas horas se había activado el Alerta Sofía, en búsqueda del nene, quien desapareció tras el ataque a su madre y abuela. Fueron encontrado en Gualeguaychú cuando el hombre disponía a cruzar la frontera y sacarlo del país.