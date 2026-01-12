Este domingo 11 de enero de 2026, el Paseo del Obelisco del Balneario Municipal albergó la 3ª Fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas, en una jornada que combinó deporte, naturaleza y una clara decisión de política pública.

Desde la Dirección de Deportes del Gobierno de Gualeguaychú destacaron el valor estratégico de este tipo de propuestas. “Las disciplinas deportivas no son un complemento, son una necesidad social. Desde el Estado municipal entendemos al deporte como una herramienta de inclusión, salud y encuentro. Apostar al nado en aguas abiertas es apostar a una ciudad activa, con presencia del Gobierno donde la comunidad se mueve”, señalaron.

Con fuerte participación regional y el acompañamiento del Gobierno municipal, la competencia ofreció pruebas de 500, 2.000 y 4.000 metros, pensadas tanto para quienes dan sus primeras brazadas en aguas abiertas como para nadadores con recorrido en largas distancias. La organización incluyó acreditación, charla técnica, largadas escalonadas y una premiación que cerró la jornada cerca del mediodía.

El dispositivo integral del evento garantizó seguridad y calidad: chip de cronometraje, número identificatorio, kit con hidratación y snacks, seguro por competidor, ambulancia, cantina y buffet. Más de 220 atletas fueron parte de una fecha que volvió a posicionar a Gualeguaychú en el calendario nacional.

En lo deportivo, la clasificación general femenina de los 2K quedó en manos de Vera Amancay (36:34), seguida por Romina Iturriarte y Valentina Chiminelli. En los 4K femeninos se impuso Malena Ríos (51:52), con Maitena Imas y Brenda Zaninelli completando el podio. Entre los varones, los 4K fueron para Lucas Castro (48:24), escoltado por Juan Pablo Claussen y Fabricio Olivera.

Con el río como escenario y el deporte como política sostenida, Gualeguaychú reafirma un rumbo claro: más gestión pública y una agenda que entiende al nado en aguas abiertas como parte del desarrollo social y deportivo local.

Los tiempos completos de cada prueba pueden consultarse en el enlace oficial de clasificación: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F3f5UX8GEdfgYeGvL_3LwHs7VAaNsh0a/edit?gid=449988887#gid=449988887