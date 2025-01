Las cuatro comparsas que compiten en la presente edición llevan adelante una gran puesta en escena, imponentes carrozas, batucadas que hacen mover los pies de quien las escucha y canciones con pegadizas letras, acorde a la competencia que es el evento el cual es juzgado, noche a noche, por un jurado seleccionado para tal fin.

Vale recordar que dicho jurado evalúa diversos rubros, en voto secreto, que es revelado tras la última noche de Carnaval para conocer que comparsa alzará la copa.

Se utilizada un sistema de puntajes que, tras finalizar la décima noche, es sumado. Tras los descartes previstos en el estatuto, se conoce el resultado final.

Los jurados de la primera noche

Jurado del rubro “Vestuario”: Cecilia Zuvialde. Diseñadora y realizadora de vestuario. Se formó en el Instituto de Diseño escénico Saulo Benavente. Ha diseñado obras de teatro, danza y ópera que se presentaron en Argentina, México, Brasil, Costa Rica, Italia, España y Suiza. En Buenos Aires ha estrenado obras en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, El Teatro Argentino de la Plata, Sala Sarmiento y Cunil Cabanellas del Complejo teatral de Buenos Aires y Paseo la Plaza. Recibió premios (Trinidad Guevara y Teatro del Mundo) por su trabajo como diseñadora de vestuario. Ha publicado un trabajo de investigación sobre el vestuario contemporáneo y actualmente se encuentra realizando entrevistas a destacados vestuaristas para su posterior publicación. Desde 2010 es JTP concursada en las materias Escenotecnia y Escenoplástica en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y desde 2013 dicta las materias Ambientación e indumentaria, I, II, III en la EMAD.

Jurado del rubro “Carrozas”: Mauro Gallina Robert. Escenógrafo y artista visual interdisciplinario. Se formó en la UNA de Artes Visuales en las carreras de escenografía y pintura y en talleres de fotografía, pintura, dibujo, escultura, teatro, cine y clínica de obra con artistas como Omar Panosetti, Carlos Bissolino, Pablo Siquier, entre otros. Desde el 2012 participa en diferentes espacios culturales destacados como el C.C. San Martín, el C.C. Conti, el C.C. Kirchner, C.C. Recoleta, Espacios Balux en la Gran Paternal, entre otros. Desde 2017 hasta la actualidad trabaja como diseñador y realizador escenográfico, asistente de arte y prop master para cine, teatro, shows en vivo, videoclips y publicidades. En producciones nacionales e internacionales, y en espacios como, Movistar Arena, Niceto Club, Mundo Pixar México y España; y con artistas como, María Becerra, Dillom, Juliana Gattas, Milo J., Tiago PZK, Lola Índigo, Orquesta Delio Valdéz, entre otros.

Jurado del rubro “Música”: Mercedes Torre. Música y Compositora musical. Su formación musical estuvo a cargo de María del Carmen Aguilar, Edgardo Cardozo, Laura Ledesma, Gonzalo Lucera; guitarra y percusión a cargo de Marian Zen y Clara Maydana. A su vez se ha formado en el Instituto Vocacional de Arte. Ha sido nominada y ganadora de los premios más prestigiosos de Argentina por la composición musical de grandes espectáculos tales como: “Reversible” como “Mejor espectáculo musical, ganadora de los premios “ATINA” 2017 por la obra “Las Hermanas Misterio”, “Mimu”, “Perdiendo el tiempo”, entre otros. Participó en diversos festivales de Argentina y Sudamérica, entre los que se destacan: “Festival Iberoamericano de Teatro infantil y juvenil” (D.F, México); “Feria de las Artes del Maule” (Talca, Chile); “Festival de Teatro del Mercosur” (Córdoba); “Festival de Teatro de Rafaela” (Sta. Fe, Argentina); “Congreso Argentino de Cultura” (Chaco); “Festival Latinoamericano de Teatro y Títeres” (Rosario, Argentina); y el “Festival Cervantino” (Azul, Bs. As.).

Jurado del rubro “Desfile”: Rodrigo Villani Coreógrafo e intérprete y docente. Formado por reconocidos docentes en todos los ámbitos, en Argentina y Nueva York. Entre sus trabajos como intérprete se encuentran: Matilda, el musical; School of Rock; El fantasma de Canterville. Como coreógrafo se destacan: Jazz N Go, Offside, en el fútbol no se puede, Ópera Trouble in Tahiti, Ópera Los Siete Pecados Capitales, Drácula, el musical (Teatro Ópera y gira nacional); Chicas de New York; Despeinada, el musical; Confesiones de Mujeres de 30; el ciclo de musicales televisivo “Aquí podemos hacerlo”, de la Televisión Pública. También participó en publicidades importantes como coordinador de movimiento. Fue nominado y ganador de diferentes premios entre los que se destacan el premio Trinidad Guevara 2018 por la coreografía de Chicas de New York, obra por la cual también fue nominado a los Premios ACE.