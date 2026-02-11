El Carnaval del País vibró al ritmo del competitivo desfile, por los 500 metros de la pasarela, de Ara Yeví, Marí Marí, O’ Bahía y Papelitos. Cada detalle es fundamental para lograr el máximo puntaje que lleve a una de las competidoras a quedarse con el título de campeona en este 2026. Para ello, un seleccionado jurado evalúa noche tras noche diversos ítems cuyo resultado se conocerá al culminar la edición.

¿Quiénes fueron los jurados de la sexta noche?

Jurado del rubro “Vestuario” : Rodrigo Lorente

Diseñador y realizador de vestuario oriundo de la ciudad de Salta. Posee su propia productora de vestuario: La Polilla | Imagen & Vestuario; espacio desde donde desarrolla y realiza su trabajo. Siempre interesado en la indumentaria y el universo estético como lenguaje, trabaja en varios proyectos autogestionados tanto audiovisuales como teatrales y de performance. Es vestuarista, docente y asesor de imagen tanto para artistas como en el terreno del diseño y construcción de marca personal para emprendedores y corporativos. Dentro de su porfolio ha realizado el diseño y la realización de vestuarios para cine, publicidad, tv y en obras teatrales tales como “Casi Normales”, “Hinca, Ritual Show”, “Chanta” y “Chat de Mamis”, “Company”, entre otros.

Jurado del rubro “Carrozas” : Bea Blackhall

Escenógrafa, realizadora y docente. Se recibió de Profesora de Escenografía y de Profesora Nacional de Escultura. Cuenta con más de 25 años de trayectoria. Algunos de sus trabajos son: “Test Vocacional”, “La gran batalla”, “Extremófilos”, entre otros. Como realizadora escenográfica trabajó para producciones de teatro y publicidad: “Los Soviets de San Antonio”, “Copenaghe”, “El Montón”. Participó en los Festivales Internacionales de Teatro de Bs As -FIBA- en varias ediciones realizando análisis y desmontajes visuales de obras nacionales e internacionales. Es socia fundadora y miembro de la actual Comisión Directiva de ADEA (Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina). Actualmente es profesora de Escultura y Coordinadora de los Departamentos de Escultura y de Historia del Arte en el Profesorado de Artes Visuales, ESEA “Manuel Belgrano”.

Jurado del rubro “Música”: Pablo Mengo

Músico guitarrista, compositor, arreglador y docente. Oriundo de Tucumán, inició sus estudios de guitarra en la Escuela de Música de Tucumán, en Buenos Aires continuó su formación como compositor completando el curso de Armonía y Composición en la Escuela de Música de S.A.D.A.I.C. Realizó la carrera de guitarra clásica en el Conservatorio Municipal de Música “Manuel de Falla" y cursó el profesorado de Música Popular Argentina. Durante su trayectoria fue cofundador del grupo folclórico y de música latinoamericana “Carpe Diem”, como guitarrista y compositor integró el grupo de proyección folclórica latinoamericana “Vía Florida”, entre otros. En el 2022 “Cruce” obtuvo seis nominaciones en la tercera edición de los Premios Mercedes Sosa. A su vez ha sido músico de “Come From Away”, para el Homenaje a Víctor Jara en el Centro Cultural Kirchner, entre otros. También ha sido jurado en el Pre-Cosquín.

Jurado del rubro “Desfile”: Magalí Del Hoyo

Coreógrafa, intérprete y bailarina. Inició sus estudios de Profesora de Danza Clásica en la Escuela Municipal de Danza “Norma Fontenla” de Mar del Plata, cursó el ciclo trienal del Taller de Danza Contemporánea del Teatro General San Martín y luego se perfeccionó en Europa estudiando en la escuela en Bruselas. Obtuvo una beca bienal en el CND (Centre National de la Danse) en París. Como intérprete, ha trabajado en presentaciones en los festivales más destacados de Italia, Francia, Egipto, Roma, Suiza, y otros países. En Buenos Aires, fue intérprete de danza con Eugenia Estévez, Fabiana Capriotti, Mariano Pattin, Diana Szeinblum. Colaboró, como coreógrafa, en las obras de teatro “Like to me” y “Mientras tanto, yo”. Desde 2011 trabaja como bailarina en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea (CNDC), cuya última producción es "La revista del Cervantes", en coproducción con el Teatro Nacional Cervantes.