Hay una enorme expectativa por el tan esperado regreso a la televisión de Mirtha Legrand y Juana Viale, luego de meses de negociaciones. El clásico programa, producido por StoryLab en cabeza de Nacho Viale y Diego Palacio, será emitido por la pantalla de El Trece el sábado 17 y el domingo 18 de septiembre. Este año, el programa contará con un estudio nuevo y una escenografía de 360 grados que brindará una experiencia más inmersiva para el público.

Ambas conductoras brindarán una fusión que combina la tradición y trayectoria de la Chiqui, con la frescura y espontaneidad de Juana, quien fue la ganadora en la categoría Mejor Labor en Conducción Femenina en los premios Martín Fierro 2021. El objetivo será llevar información de primera mano a la mesa de los argentinos, como cada año.

El sábado en La Noche de Mirtha, la diva compartirá la mesa con la recocida actriz Moria Casán y su actual pareja, Pato Galmarini. Además estará el periodista y conductor de A24 Baby Etchecopar y el popular cantante El Puma Rodríguez, que ahora se desempeña como uno de los 100 jurados del ciclo de entretenimiento Canta Conmigo Ahora, conducido por Marcelo Tinelli por El Trece.

Mientras que el domingo en el ciclo Almorzando con Mirtha Legrand, Juanita Viale tendrá una charla con diversas figuras, como la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain; el popular cantante de cumbia El Polaco; el periodista Rolando Bárbano que se especializa en cubrir casos policiales; y Guillermo Coppola, quien está trabajando en una serie ficcionada sobre su vida personal y laboral que se estrenará por una plataforma.

La Noche… y Almorzando… jugará semana a semana con el “factor sorpresa” de la conducción, es decir, que no tendrá un ciclo definido para cada una de ellas, sino será determinado según los diferentes acontecimientos y dinámicas del país, así como la agenda propia de ambas personalidades. En otras palabras, cualquiera de las dos podrá tomar la batuta los fines de semana.

En agosto pasado, Mirtha y Juana firmaron contrato con El Trece en un encuentro en la emisora de Constitución junto a su productor general Nacho Viale y Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernández por el lado del canal. “Tengo ganas de llorar de emoción”, dijo conmovida la conductora, que en cada uno de sus pasos recibió el cariño de todos.

Un fenómeno que creció en el último tiempo y no dejó de sorprenderla: “Me querían pero ahora es una cosa impresionante, es un amor nuevo que ha surgido que me encanta y el deseo que vuelva, me emociona y es lindo. Los chicos me siguen, es impresionante. Me podría quedar en casa tranquilamente pero me gustaría trabajar”.

Tras las negociaciones, Viale destacó: “Nunca nos puteamos y la charla más profunda se cortó porque Adrián tenía que ir al teatro”. “Estamos felices de tenerlas, fue una negociación, pero son cosas de la televisión, no es la primera ni la última, se fue dilatando”, agregó Suar quien además adelantó que el programa no se hará en el canal, sino en otro estudio, cuyo detalles no brindó. Sobre los idas y vuelta con Ignacio aclaró: “Es un paso de comedia y demoró porque las queríamos a las dos, sé que Mirtha es de toda la televisión, le dije que ojalá estuviera en El Trece, pero que si no era así, iba a estar igual de invitado donde fuera que estuviera”.