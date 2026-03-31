-¿Usted conoce a Manuel Adorni?

-No, la verdad que no.

Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, atiende a LA NACION por el portero eléctrico de su departamento del barrio de Flores. La primera pregunta la sorprende. La segunda la hace cortar la comunicación.

-¿Alguna vez le cedió dinero en forma de hipoteca?

-Ay, no, no, no. Gracias.

La consulta estaba vinculada a un dato: Viegas figura como una de las dos personas que le vendió al jefe de Gabinete el departamento en el que vive, en el barrio de Caballito. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la operación. La compraventa, firmada en noviembre del año pasado, se inscribió por un valor total de 230.000 dólares.

La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

LA NACION llamó a Sbabo a su celular. Respondió una mujer. Ante la consulta periodística, dijo: “En este momento no está ella. Yo tengo el teléfono de ella ahora. ¿Qué necesita?”.

-¿Sabe si conoce a Manuel Adorni y si alguna vez compró un departamento en la calle Miró al 500?

-Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella.

-¿Sabe si Claudia le cedió dinero en forma de hipoteca a Manuel Adorni?

-No, ni idea de esas cosas. Disculpe pero tengo que seguir trabajando.

Los datos de la operación inmobiliaria surgen de un informe de dominio que obtuvo LA NACION en un trámite regular ante el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Adorni y Bettina Angeletti, en 2024

Datos del registro del departamento adquirido por Manuel Adorni y su esposa en la calle Miro

La escritura del 18 de noviembre asienta que los dueños pasaron a ser en ese momento Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en un 50% cada uno. Es una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados (de los que 120 son cubiertos y el resto un patio), a la que se suma el proporcional de la cochera, en la planta baja del edificio ubicado en una zona de alto valor inmobiliario del barrio de Caballito.

Adorni sumó esta propiedad sin haberse desprendido de la vivienda donde residía antes de entrar al Gobierno, sobre la avenida Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco, según consta también en el Registro de la Propiedad.

Un año antes, la familia Adorni había adquirido una casa en el country Indio Cua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En ese caso, el registro consigna que la única titular es Angeletti. La escribana, Adriana Nechevenko, es la misma en las dos operaciones.

En la misma escritura se consigna la hipoteca con las dos acreedoras, Viegas y Sbabo, con 100.000 dólares cada una. Es decir, a juzgar por los papeles los compradores solo habrían puesto 30.000 dólares al concretarse la operación.

La hipoteca, tal como consta en el registro de la propiedad

Viegas y Sbabo habían anotado en mayo de 2025 el condominio con el que le compraron la propiedad a Hugo Alberto Morales, el primer dueño, un exjugador de fútbol que brilló en Huracán, Lanús y selecciones juveniles argentinas en los años 90.

Ellas declararon la adquisición en 200.000 dólares. Y la venta, seis meses después, quedo registrada a un precio 15% más alto.

LA NACION consultó a Adorni sobre los detalles de la compra de la vivienda, pero al cierre de esta publicación no había respondido.

Manuel Adorni: “A mi patrimonio lo construí en el sector privado, no tengo nada que esconder”

“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, había dicho el miércoles pasado Adorni, en la conferencia que convocó en medio de los cuestionamientos políticos que desataron la noticia sobre un viaje a Punta del Este en avión privado y las posteriores revelaciones sobre la casa en el country.

La Justicia investiga el potencial enriquecimiento ilícito del funcionario de confianza de Javier Milei.

Que es el dueño del departamento en la calle Miró se supo unas horas después de la conferencia en la que Adorni dijo que todas las explicaciones sobre su patrimonio pensaba darlas en la Justicia y no ante el periodismo. “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”. Con eso pareció anticipar que sí lo incluirá en la declaración correspondiente a 2025, que es el año en que lo adquirió. No está claro si la casa de Exaltación de la Cruz la declaró en el apartado reservado correspondiente a los bienes de su esposa. Esa operación sí ocurrió en el período que abarca su última presentación obligatoria.

El edificio de la calle Miró

De todos modos, la Justicia buscará determinar el origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete incrementó su patrimonio en los dos años que lleva en la función pública.

Las prestamistas

Las prestamistas registradas en la escritura son dos mujeres que tienen o tuvieron actividad económica en distintos sectores. Una de ellas estuvo ligada a la construcción. Viegas, viuda y de 72 años, fue una de las socias de la empresa Nazca Gold SRL, según documentos del 2017. Dicha composición societaria, en conjunto con otras personas, decía “plazo: 7 años”. La fecha de esa documentación es 17 de agosto de 2017. Es decir, su vigencia se prolongaría hasta el 2024.

Esta compañía declaró entre sus objetos “ejecutar toda clase de obras públicas y privadas, quedando incluidas todas las actividades de mantenimiento, construcción, reciclaje, remodelación, reparación de infraestructura, señalización, montaje”. La sociedad también incluyó actividades inmobiliarias dentro de su objeto, tales como “compra, venta, permuta, hipoteca”. El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires consigna también dos operaciones en las que Viegas transfirió la habilitación de sendos “hoteles sin servicio de comida”, en los barrios de Flores y de Almagro.

La entrada del lote 380 del country Indio Cua

Sbabo, de 64 años, no registra actividad empresarial. Figura a su nombre una relación de dependencia con una editorial y está afiliada al PAMI. Está casada y su esposo aparece en registros públicos como el vendedor, 15 años atrás, de un taller mecánico en Villa Lugano del que fue dueño junto con un familiar. (La Nación)