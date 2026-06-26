Este viernes 26 de junio, Rotary Gualeguaychú Oeste realizará el reconocimiento a los Servidores Comunitarios Destacados, vecinos que por sus acciones en beneficio de la comunidad merecen considerarse ejemplos dignos de estímulo social.



El reconocimiento se realizará el próximo viernes 26 de junio a las 19 horas, en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú “Malvinas Argentinas”, en el Parque de la Estación (Estrada 1080).



“Mediante este evento, Rotary Gualeguaychú Oeste – organización que este mes llegó a sus 33 años de servicio en la comunidad - logra transmitir los valores del Rotary International al reconocer el liderazgo de quienes trabajan por el prójimo”, manifestaron desde la institución.



Estas personas fueron postuladas por referentes de la comunidad y seleccionadas por unanimidad por el jurado, integrado por cuatro miembros de la sociedad civil y la presidente del Rotary Gualeguaychú Oeste:

• María Luisa y Rosa Albina Brighenti, de la Casa del Niño y la Familia "San Martín de Porres".



• Liliana Etchegoyen, de Pelucas de Esperanza.



• María del Carmen Pinsolle, más conocida por su apodo “Pame”, de la Asociación de Sordos de Gualeguaychú.



• Emilce Jara, del Merendero Comedor Los Troperitos.



• Alberto Guzmán, del cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.



• Josá María y Darío Marcelo Córdoba, constructores colaboradores del Hogar de Ancianos “Cura Jeannot”.