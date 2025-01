Sofía Funes tiene 25 años, es Técnica en Seguridad e Higiene y trabaja en una fábrica del Parque Industrial de Gualeguaychú. Este verano, será la reina de la comparsa del Club Juventud Unida, que va por el tetracampeonato.

“Salgo en Papelitos desde hace cuatro años. Arranqué con “Creación” y viví los tres campeonatos consecutivos. Hoy, para mí, es un orgullo ser la reina, porque desde que pisé por primera vez el Corsódromo me enamoré de la comparsa. Le he dedicado mucho tiempo, pasión y alegría, y ahora que me hayan elegido a mí es un hermoso regalo”, expresó Sofía y reafirmó: “Tantos años que una pone su amor por Papelitos y que te elijan para representar a la comparsa y a todos los integrantes es realmente un orgullo”.

En lo personal, Sofía aseguró: “Me siento muy acompañada desde que lo anunciaron y trataré de vivirlo como siempre, como lo hice todas las noches anteriores, pero obvio que es distinto y por eso quiero disfrutarlo junto a todos los integrantes y mis compañeras”.

Mientras que, sobre el objetivo de la comparsa, no esquivó en poner a Papelitos como seria candidata a quedarse una vez más con la copa: “El deseo es ganar. La historia que vamos a contar es muy linda. Vi los diseños de las carrozas y, además, fui al taller y son impactantes, lo mismo que el vestuario lleno de brillos y colores, así que todos tenemos una gran expectativa. No voy a mentir queremos ganar y ser tetracampeones”.

Marí Marí, la siempre candidata



La soberana de la comparsa de Central Entrerriano en el 2025 será Felicita Fouce. Es Licenciada en Fonoaudiología, tiene 34 años y divide su tiempo entre su trabajo como profesional de la salud y el amor por su comparsa.

“Arranqué en Marí Marí hace mucho tiempo: tenía 16 años la primera vez que salí y de ahí no paré nunca. No me lo perdí ni un solo año. Ya tengo una vida en la comparsa y que para la edición 2025 me hayan convocado para representar a los integrantes es un broche de oro a todos estos años de pasión”, afirmó Felicita.

Acerca del lugar que ocupará, expresó que “fue una gran sorpresa, no me lo esperaba, es una gran responsabilidad y un orgullo”. Y agregó: “Es muy emotivo y movilizante ser la reina de Marí Marí. En todos estos años de Carnaval, estuve arriba de una carroza, en una escuadra, fui bastonera de apertura, pero nada se compara con ser la reina”.

A la comparsa de Central Entrerriano, pese a ser la más ganadora de la historia, se le viene negando el título los últimos años, pero eso no ha hecho cambiar el espíritu y la pasión de sus integrantes: “El objetivo siempre es ir por todo. Los talleres están trabajando muchísimo y a toda máquina, lo mismo que los equipos de carrozas y vestuario. Todo lo que pude ver es maravilloso y me encantó. La expectativa en cuanto a la apuesta de la comparsa es enorme, siempre aspiramos a ganar”, aseveró Felicita. Y confesó: “Ya extrañamos levantar la copa. Los integrantes más antiguos que hemos ganado muchas ediciones lo extrañamos, pero creo que de por sí Marí Marí siempre va en busca del título y siempre nos sentimos candidatos. Es una actitud del club y por eso vamos por todo”.

Kamarr y una propuesta innovadora



Agustina García será la soberana de la comparsa del Club Sirio Libanes. Tiene 27 años, es Licenciada en Psicología, trabaja de manera remota y se dedica a la atención de adolescentes y adultos.

“Salgo en Kamarr desde el año pasado y ser la reina hoy es un gran desafío. La verdad que no me lo esperaba, por eso lo vivo con alegría y con mucho entusiasmo, pero también con responsabilidad porque estar en este lugar también requiere prepararse, organizarse y estar en contacto permanente con el director y el resto de los integrantes. Siento que es una oportunidad para poder disfrutar junto a todos ellos, que me recibieron con los brazos abiertos”, afirmó Agustina.

“La idea es pasarla bien y llevar la corona con la responsabilidad que eso implica. Entre nosotras nos acompañamos muchísimo y en la comparsa me hacen sentir súper cómoda. Todo este sostén previo es muy importante porque después se va a notar en el circuito”, comentó.

En cuanto a las expectativas de Kamarr, aseguró: “Son muchas y muy buenas. Se viene una edición distinta para nosotros, con otro director que tiene su estilo. Tuvimos un 2024 sin plumas, así que ahora va a ser una propuesta muy innovadora. Está muy bueno el tema y la puesta en escena va a ser deslumbrante”.

Ará Yeví, con el foco en dar un buen espectáculo



Dalila Cepeda es quien portará la corona de la comparsa del Club Tiro Federal. Tiene 31 años y está cursando el tramo final del profesorado de Biología.

“Soy una apasionada y amante del Carnaval desde siempre. Bailé en la escuela de Alejandra Neves y fue ella quien me llevó a pisar el Corsódromo en 2010. Al año siguiente, arranqué en Ará Yeví y me enamoré de la comparsa. Pasé por diferentes roles y este año tuve la grata sorpresa de que me eligieran para ser la reina”, contó Dalila.

Dejó en claro que ser soberana es súper emocionante: “Es hermoso sentir el apoyo y el cariño de los compañeros y de los dirigentes del club. Ará Yevi es mi familia, el lugar que me ha dado trabajo también en ediciones anteriores, así que he aprendido muchísimo y he crecido con la comparsa durante estos 14 años”.

Sobre la apuesta de la comparsa para este 2025, Dalila marcó que “nuestro foco principal es disfrutarlo y brindar un gran espectáculo para todos los que vienen al Carnaval; y si eso pasa, todo sale más que bien. Obvio que tenemos muchas ganas de volver a ganar y levantar la copa, también es nuestro objetivo. Con ‘Endiablada’ vas a pisar fuerte la pasarela. Es un tema muy interesante y atractivo el que propone el director Guillermo Carabajal y todo su equipo. Así que esperamos que el público lo pueda disfrutar tanto como nosotros y que al jurado le guste”.