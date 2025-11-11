El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) llevó adelante este lunes el segundo sorteo de créditos destinados a la construcción y refacción de viviendas en todo el territorio entrerriano.

En nuestra ciudad, en total son 19 prestamos para construcción desde cero y 11 para ampliación o reforma de la vivienda.

A continuación, el listado de los beneficiarios que publicó IAPV: