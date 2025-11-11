MIRÁ EL LISTADO
Quiénes son los 30 gualeguaychuenses que salieron sorteados en IAPV
Ahora ElDía accedió al listado de las 19 familias que accedieron a un crédito para construir su vivienda, y a las 11 que fueron beneficiadas para ampliarla.
El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) llevó adelante este lunes el segundo sorteo de créditos destinados a la construcción y refacción de viviendas en todo el territorio entrerriano.
En nuestra ciudad, en total son 19 prestamos para construcción desde cero y 11 para ampliación o reforma de la vivienda.
A continuación, el listado de los beneficiarios que publicó IAPV:
