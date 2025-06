El auge de la inteligencia artificial está transformando la manera en que los creadores de contenido producen y distribuyen sus videos, permitiendo que la escala y la calidad de las producciones aumenten de forma notable. Sumado a ello, dieron vuelta a la economía digital y esta es la lista Forbes de los 50 influenciadores más ricos a nivel global.

Según Forbes, la economía de los creadores alcanzó en 2025, ingresos estimados de 853 millones de dólares entre los 50 creadores más ricos de Instagram, TikTok y YouTube, lo que representa un incremento del 18% respecto al año anterior. Este crecimiento se refleja tanto en la cantidad de seguidores como en la diversificación de los negocios y plataformas en las que estos emprendedores digitales operan.

De acuerdo con el medio, la influencia de los creadores se ha consolidado en el centro de la industria del entretenimiento y los medios. El fenómeno se evidencia en casos como el de MrBeast, quien lidera la lista con 85 millones de dólares en ganancias y una audiencia de 634 millones de seguidores.

La lista de Forbes revela cómo figuras como MrBeast, Jake Paul y Charli D’Amelio no solo dominan las redes sociales, sino que también conquistan el mundo empresarial con proyectos que van mucho más allá del contenido digital. (Youtube)

Su programa de juegos, Beast Games, rompió récords de audiencia en Amazon Prime y fue renovado para dos temporadas adicionales. Además, MrBeast ha expandido su imperio con marcas como Feastables y MrBeast Burger, demostrando la capacidad de los creadores para trascender el entorno digital y establecer negocios en el mundo físico.

El medio Forbes detalló que la inversión privada en el sector de los creadores nunca había sido tan robusta. Eric Sheridan, codirector de investigación tecnológica en Goldman Sachs, afirmó: “el entorno de financiamiento privado para creadores es el más fuerte que he visto”. Sheridan explicó que los fondos se destinan tanto a marcas y empresas fundadas por creadores como a compañías que desarrollan herramientas para potenciar sus negocios.

Este flujo de capital ha permitido que los creadores se conviertan en verdaderos canales de medios, con una influencia que rivaliza con la de las grandes cadenas tradicionales.

El crecimiento de la audiencia es otro indicador del impacto de la economía de los creadores. Según publicó Forbes, los 50 principales creadores suman 3.400 millones de seguidores, un aumento del 24% respecto al año anterior. La competencia es intensa: Goldman Sachs estima que existen 67 millones de creadores en todo el mundo, y proyecta que la cifra llegará a 107 millones en 2030. Este ecosistema se ha visto impulsado por la adopción masiva de plataformas como YouTube, que reportó que la mayoría de sus usuarios ahora consumen contenido en televisores domésticos, acumulando mil millones de horas de visualización diaria en pantallas de TV.

El sector digital experimenta un crecimiento sin precedentes, con ingresos estimados en 853 millones de dólares y una audiencia global en expansión, mientras la inteligencia artificial redefine la producción y distribución de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Listado de los 50 generadores de contenido más ricos del mundo

En el primer lugar se encuentra Mr.Beast con 85 millones de dólares en ganancias y más de 634 millones de seguidores.

Dhar Mann, en el segundo puesto, ha construido un estudio en Hollywood con cientos de empleados y produce videos con miles de millones de vistas anuales. Sus ingresos provienen principalmente de YouTube AdSense y de alianzas con marcas como Meta y Google. Jake Paul, tercero en la lista, generó gran expectación con su combate contra Mike Tyson, transmitido en vivo por Netflix, y ha lanzado junto a su hermano una serie de telerrealidad en HBO. Mientras que Rhett y Link, de cuartos, tienen un programa de variedades.

El fenómeno de los creadores no se limita a la producción de videos. Alex Cooper, quinta en el ranking, firmó un contrato multimillonario con Sirius XM para su podcast Call Her Daddy, tras un exitoso paso por Spotify. Además, ha diversificado su portafolio con una red de podcasts y el lanzamiento de la marca de bebidas Unwell Hydration, que se distribuye en cadenas como Target y es patrocinadora oficial de la National Women’s Soccer League.

Alex Cooper tiene 15 millones de seguidores y es la quinta generadora de contenido más rica del mundo. (Youtube)

Los 50 creadores digitales mejor pagados del mundo en 2025

1. MrBeast

Ganancias: USD 85 M | Seguidores: 634 M | Engagement: 1,39% | Emprendimiento: 4

Rey absoluto de YouTube, ha expandido su marca a productos (Feastables), cadenas de comida rápida y una serie en Amazon Prime.

2. Dhar Mann

Ganancias: USD 56 M | Seguidores: 137 M | Engagement: 0,17% | Emprendimiento: 4

Produce videos con lecciones de vida. Su estudio propio trabaja con Meta y Google y genera miles de millones de vistas.

3. Jake Paul

Ganancias: USD 50 M | Seguidores: 79 M | Engagement: 2,33% | Emprendimiento: 4

Boxeador, influencer y empresario, atrajo la atención mundial con su pelea ante Mike Tyson, transmitida por Netflix.

4. Rhett & Link

Ganancias: USD 36 M | Seguidores: 33,8 M | Engagement: 0,17% | Emprendimiento: 4

Comediantes pioneros de YouTube, expandieron su marca con libros, eventos y una red de creadores.

5. Alex Cooper

Ganancias: USD 32 M | Seguidores: 15 M | Engagement: 3,79% | Emprendimiento: 4

Conductora de Call Her Daddy, firmó un contrato multimillonario con SiriusXM y lidera su propia red de podcasts y productos.

6. Charli D’Amelio

Ganancias: USD 23,5 M | Seguidores: 216 M | Engagement: 0,57% | Emprendimiento: 4

Estrella de TikTok que debutó en Broadway; sigue vigente en moda y negocios familiares con D’Amelio Brands.

7. Matt Rife

Ganancias: USD 50 M | Seguidores: 42 M | Engagement: 1,63% | Emprendimiento: 4

Humorista que capitalizó su éxito viral con shows en vivo y especiales en Netflix.

8. Mark Rober

Ganancias: USD 25 M | Seguidores: 80 M | Engagement: 2,39% | Emprendimiento: 3

Exingeniero de la NASA, populariza la ciencia con videos virales y su empresa educativa CrunchLabs.

9. Druski

Ganancias: USD 14 M | Seguidores: 25 M | Engagement: 5,87% | Emprendimiento: 4

Comediante con fuerte engagement; participó en la publicidad del Super Bowl y trabaja con marcas como Google y Nike.

10. Khaby Lame

Ganancias: USD 20 M | Seguidores: 258,5 M | Engagement: 0,86% | Emprendimiento: 3

Ícono global de TikTok con humor mudo y presencia en campañas de Binance, Hugo Boss y películas.

Brent Rivera tiene ganancias de más de 11 millones de dólares. (YouTube)

11. Steven Bartlett

Ganancias: USD 29 M | Seguidores: 25 M | Engagement: 0,46% | Emprendimiento: 4

Fundador del podcast The Diary of a CEO, creó un imperio de medios desde Reino Unido que ahora exporta a Estados Unidos.

12. Dixie D’Amelio

Ganancias: USD 14,6 M | Seguidores: 86,4 M | Engagement: 0,60% | Emprendimiento: 4

Modelo, cantante y empresaria, es cofundadora de Be Happy Snacks y figura clave en D’Amelio Brands.

13. Brent Rivera

Ganancias: USD 11 M | Seguidores: 123,6 M | Engagement: 0,96% | Emprendimiento: 4

Desde Vine hasta YouTube, lanzó su marca de snacks Levels con sabores pensados para la Generación Z.

14. Dani Austin

Ganancias: USD 13,6 M | Seguidores: 3,5 M | Engagement: 1,26% | Emprendimiento: 4

Influencer familiar que creó su propia línea de cuidado capilar, Divi, vendida en Target y Ulta.

15. Logan Paul

Ganancias: USD 10 M | Seguidores: 80,6 M | Engagement: 2,91% | Emprendimiento: 4

Diversificó su carrera con Prime Hydration, reality en HBO y participación en WWE junto a figuras como John Cena.

16. Nick DiGiovanni

Ganancias: USD 10 M | Seguidores: 44,4 M | Engagement: 1,55% | Emprendimiento: 4

Chef influencer que pasó por MasterChef, lanzó su libro Knife Drop y su marca de especias Osmo.

17. Marques Brownlee

Ganancias: USD 10 M | Seguidores: 33,4 M | Engagement: 0,58% | Emprendimiento: 4

Especialista en tecnología con gran credibilidad en reseñas; su canal influye en la industria global de gadgets.

18. Emma Chamberlain

Ganancias: USD 9 M | Seguidores: 26,9 M | Engagement: 1,96% | Emprendimiento: 4

Pionera del vlogging, volvió a YouTube mientras lanza café, moda y su debut actoral en cine.

19. Stokes Twins

Ganancias: USD 20 M | Seguidores: 165 M | Engagement: 1,21% | Emprendimiento: 3

Hermanos virales en YouTube que mezclan retos extremos y entretenimiento familiar con gran alcance global.

20. Ms. Rachel

Ganancias: USD 23 M | Seguidores: 24,8 M | Engagement: 0,61% | Emprendimiento: 3

Educadora infantil en YouTube, firmó con Netflix para llevar su contenido educativo a una audiencia aún mayor.

Ms Rachel en YouTube (YouTube)

21. Ryan Kaji

Ganancias: USD 35 M | Seguidores: 39,4 M | Engagement: 0,01% | Emprendimiento: 2

Comenzó con unboxing de juguetes a los 3 años. Hoy, a los 13, protagoniza películas y tiene su propia línea de productos.

22. Rebecca Zamolo

Ganancias: USD 22 M | Seguidores: 41,3 M | Engagement: 0,27% | Emprendimiento: 3

Crea contenido infantil con producciones de alta calidad. Su canal familiar se inspira en películas y juegos virales.

23. Sean “Jacksepticeye” McLoughlin

Ganancias: USD 18 M | Seguidores: 44,7 M | Engagement: 0,30% | Emprendimiento: 3

Streamer irlandés de videojuegos, combina entretenimiento con impacto social a través de campañas benéficas como Thankmas.

24. Adam W

Ganancias: USD 16,5 M | Seguidores: 61,2 M | Engagement: 2,19% | Emprendimiento: 3

Cómico con más de mil millones de vistas mensuales. Ha trabajado con marcas como NFL, T-Mobile y Old Spice.

25. Andre “Typical Gamer” Rebelo

Ganancias: USD 17 M | Seguidores: 32,8 M | Engagement: 0,04% | Emprendimiento: 3

Conocido por sus gameplays, fundó el estudio JOGO dentro del universo de Fortnite, ya valuado en USD 10 millones.

26. Markiplier

Ganancias: USD 32 M | Seguidores: 74,1 M | Engagement: 0,34% | Emprendimiento: 2

Una leyenda de YouTube que ha diversificado con series en Prime Video, podcasts y moda.

27. Nick “Nickmercs” Kolcheff

Ganancias: USD 13 M | Seguidores: 16,6 M | Engagement: 0,08% | Emprendimiento: 3

Streamer veterano, firmó contrato con Kick y regresó a Twitch; también fue copropietario del equipo FaZe Clan.

28. Kai Cenat

Ganancias: USD 8,5 M | Seguidores: 66,1 M | Engagement: 12,90% | Emprendimiento: 3

Con un engagement altísimo, protagoniza campañas de alto perfil como T-Mobile junto a Snoop Dogg y Mahomes.

29. Bailey Sarian

Ganancias: USD 9,5 M | Seguidores: 13,7 M | Engagement: 0,08% | Emprendimiento: 3

Fusionó true crime y maquillaje con programas exitosos como Murder, Mystery and Makeup y Dark History.

30. Addison Rae

Ganancias: USD 5 M | Seguidores: 127,2 M | Engagement: 0,36% | Emprendimiento: 3

De TikTok al pop: lanzó su álbum Addison y firmó acuerdos con Chanel, YSL Beauty y Lululemon.

(@addisonraee)

31. Devon Rodriguez

Ganancias: USD 7 M | Seguidores: 64,6 M | Engagement: 0,16% | Emprendimiento: 3

Artista del Bronx que ganó notoriedad mundial con retratos hiperrealistas de desconocidos en el metro. Ha trabajado con McDonald’s, Mastercard y Verizon.

32. Alix Earle

Ganancias: USD 8 M | Seguidores: 12,7 M | Engagement: 4,49% | Emprendimiento: 3

Saltó a la fama con videos de belleza estilo “Get Ready With Me” y se convirtió en imagen de SipMargs, una marca de tequila enlatado.

33. Mikayla Nogueira

Ganancias: USD 7,8 M | Seguidores: 20,1 M | Engagement: 1,49% | Emprendimiento: 3

Influencer de belleza que lanzó su marca Point Of View. Tiene alianzas con Estée Lauder y e.l.f.

34. Erika Kullberg

Ganancias: USD 7,2 M | Seguidores: 21,3 M | Engagement: 0,21% | Emprendimiento: 3

Abogada corporativa convertida en educadora financiera, se hizo popular con tutoriales de ahorro y su podcast Erika Taught Me.

35. Alan Chikin Chow

Ganancias: USD 3,8 M | Seguidores: 117 M | Engagement: 0,31% | Emprendimiento: 3

Actor y guionista con series de ficción virales en YouTube Shorts y “Alan’s Universe”. Llevará su contenido a Roku en 2025.

36. Haley Baylee (Kalil)

Ganancias: USD 6,5 M | Seguidores: 30 M | Engagement: 4,61% | Emprendimiento: 3

Modelo y comediante digital, conocida por parodiar la industria del entretenimiento. Cubrió la alfombra roja de los Oscar en 2024.

37. Jake Shane

Ganancias: USD 9 M | Seguidores: 4,9 M | Engagement: 3,29% | Emprendimiento: 3

Pasó de reseñar pulpos en TikTok a conducir el podcast Therapuss y realizar una gira de comedia con paradas en Radio City Music Hall.

38. Hannah Stocking

Ganancias: USD 5 M | Seguidores: 72 M | Engagement: 1,72% | Emprendimiento: 3

Creó un estilo visual de humor sin diálogo que le permite conectar con una audiencia global, más allá del idioma.

39. Josh Richards

Ganancias: USD 6 M | Seguidores: 35,3 M | Engagement: 1,47% | Emprendimiento: 3

Coanfitrión del podcast BFFs y empresario en el mundo del entretenimiento e inversiones con su firma Animal Capital.

40. Lexi Rivera

Ganancias: USD 5 M | Seguidores: 55,2 M | Engagement: 6,65% | Emprendimiento: 3

Comenzó en los videos de su hermano y se consolidó con retos y sketches para público joven. Destaca también en moda y viajes.

Jul 16, 2024; Arlington, Texas, USA; National League pitcher Paul Skenes of the Pittsburgh Pirates walks the red carpet with his girlfriend LSU gymnast Olivia Livvy Dunne before the 2024 MLB All-Star game at Globe Life Field. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports

41. Livvy Dunne

Ganancias: USD 4,9 M | Seguidores: 15,7 M | Engagement: 1,82% | Emprendimiento: 3

Una de las atletas universitarias con mayores ingresos gracias a acuerdos NIL. Fue portada de Sports Illustrated y firmó con Vuori, American Eagle y Nautica.

42. IShowSpeed

Ganancias: USD 20 M | Seguidores: 118,1 M | Engagement: 30,89% | Emprendimiento: 3

Creador explosivo con fuerte presencia en eventos deportivos y en la música. Firmó con Warner Music y lanzó el single “World Cup”.

43. Brooke Monk

Ganancias: USD 2,6 M | Seguidores: 58,1 M | Engagement: 5,73% | Emprendimiento: 3

Comediante de TikTok con alto engagement. Trabaja con marcas como K18 Hair, Alani y Paramount. Su canal de YouTube muestra su lado personal.

44. iJustine (Justine Ezarik)

Ganancias: USD 3,5 M | Seguidores: 13,7 M | Engagement: 0,05% | Emprendimiento: 3

Pionera tech en YouTube, entrevistó a ejecutivos como Tim Cook y Sundar Pichai. Continúa innovando con contenido tecnológico.

45. Drew Afualo

Ganancias: USD 2,8 M | Seguidores: 9,5 M | Engagement: 1,88% | Emprendimiento: 3

Conocida por combatir el bullying en redes, ahora conduce el podcast The Comment Section y es autora de un libro best seller.

46. Xandra (Alexandra Pohl)

Ganancias: USD 3 M | Seguidores: 1,8 M | Engagement: 1,57% | Emprendimiento: 3

DJ y modelo que documenta su vida entre festivales y sesiones de fotos. Protagonizó la edición 2025 de Sports Illustrated.

47. Jordan the Stallion (Jordan Howlett)

Ganancias: USD 11 M | Seguidores: 35,8 M | Engagement: 2,41% | Emprendimiento: 2

Construyó su audiencia con reflexiones virales, recetas secretas y colaboraciones con celebridades. Trabajó con H&R Block, Verizon y Cash App.

48. Wisdom Kaye

Ganancias: USD 5 M | Seguidores: 22,4 M | Engagement: 4,77% | Emprendimiento: 2

Modelo y creador de moda, considerado uno de los mejores vestidos de TikTok. Ha colaborado con Prada, Ferragamo y Google.

49. Monet McMichael

Ganancias: USD 7,7 M | Seguidores: 5,5 M | Engagement: 4,18% | Emprendimiento: 2

Enfermera convertida en influencer de estilo de vida. Lanzó líneas propias de gafas y fragancias. Colabora con Amazon, Google y Abercrombie.

50. Nara Smith

Ganancias: USD 9 M | Seguidores: 16,3 M | Engagement: 7,24% | Emprendimiento: 2

Triunfa con videos de cocina y estilo narrado en voz suave. Firmó con Ferragamo y Marc Jacobs, y lanzó su smoothie en Erewhon.