El diario personal que el papa Francisco dejó para su publicación póstuma permite reconstruir la presencia de argentinos en su vida espiritual, pastoral y afectiva, desde los sacerdotes y teólogos que marcaron su trayectoria hasta las devociones que conservó lejos de Buenos Aires. Los papeles fueron editados por el cardenal Víctor Manuel Fernández, a quien el pontífice le había pedido que el material sirviera para la “edificación” de los lectores.

Entre las figuras eclesiásticas que aparecen vinculadas a Jorge Mario Bergoglio se encuentra el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, quien ingresó a la Compañía de Jesús en 1976, cuando Bergoglio era provincial de los jesuitas en Argentina. Su nombre remite a una etapa decisiva de la formación del futuro Papa en el país.

Otra referencia central es la de Lucio Gera, teólogo italiano nacionalizado argentino asociado a la teología de la cultura y participante en la redacción del Documento de Puebla. La afinidad de Francisco con ese pensamiento también se advierte en los materiales que conservaba: junto con el documento de Puebla, guardaba subrayados Evangelii nuntiandi, de Pablo VI, y el Documento de Aparecida.

Fernández señaló que, entre los pasajes destacados por Bergoglio, figuraba uno de Puebla que vinculaba la profesión cristiana con la promoción de la dignidad humana. El cardenal y editor del volumen sostuvo que esa idea permite leer una preocupación presente en el pontificado de Francisco por los pobres, los migrantes, las personas con discapacidad y los presos.

El diario incluye asimismo referencias a monseñor Joaquín Sucunza, quien nació en Pamplona (España), pero fue vicario general de la Arquidiócesis de Buenos Aires y acompañó al entonces arzobispo en momentos personales y de salud. También se registra la ordenación sacerdotal y la primera misa de José Luis, además de encuentros con personas de su entorno porteño.

En esas páginas se suceden nombres y apodos (sin apellidos o distinciones precisas) que remiten a vínculos pastorales y afectivos construidos en Argentina, asociados a diferentes noticias sobre la enfermedad, la muerte, visitas a hospitales y celebraciones religiosas: Lella, Oscar, Tito, Lombardero, Sarita, Gentico, el padre Duarte, Alicia, Beatriz, Daniel, Pepe, sor Genoveva, Emilio, Isa, Tony y Beba.

“Para él (por Francisco), la muerte de una persona sencilla o el sufrimiento de cualquier ser humano eran tan importantes como cualquier acontecimiento eclesiástico de relevancia”, se destaca en el libro tras la enumeración de los allegados mencionados.

Las menciones no se limitan a integrantes de la jerarquía eclesiástica. Francisco también evocó a sus padres (sin nombres puntuales) y a sus abuelas Rosa y María, dos presencias familiares a las que atribuía un lugar de referencia absoluta en la transmisión de la fe. En etapas de dificultad, el sumo pontífice dejó constancia de invocaciones a ellas para encontrar fortaleza. “Le pedí mucho a mi abuela, en el 28º aniversario de su muerte, que me iluminara(...) Rosa: siembra y paciencia”.

La permanencia de esos lazos se prolongó en Roma. Bergoglio anotó reencuentros y audiencias con compatriotas, y reconoció que la atención a los argentinos podía ocuparle una parte considerable de su tiempo. Además, tras ser elegido papa pidió que le enviaran libros desde su país natal.

Argentina desde los lugares y las imágenes

El otro eje de las anotaciones está formado por imágenes y lugares religiosos de Argentina. En el barrio de Flores, donde nació, Bergoglio vinculó sus recuerdos de infancia con la devoción a San José. En la Basílica de San José de Flores aprendió una práctica que conservaría durante su vida: colocar debajo de una imagen del santo un papel con una súplica.

Francisco entendía ese gesto como una forma de reconocer los propios límites y de depositar la confianza fuera de las fuerzas individuales. En el diario, esa devoción se integra a su valoración de la piedad popular, que practicaba como parte de la vida religiosa de los sectores sencillos.

También aparecen numerosas referencias a la Virgen de Luján, patrona de Argentina, y a advocaciones vinculadas con María Auxiliadora. Esas imágenes religiosas conectan los apuntes personales con las celebraciones, parroquias y costumbres que formaron parte de su experiencia en Buenos Aires antes de su traslado al Vaticano.

En la misma línea, algunas expresiones locales quedaron incorporadas a sus reflexiones. El uso del término “guacho”, asociado a la orfandad y el desarraigo, remite a una sensibilidad marcada por el lenguaje popular argentino y por situaciones sociales que conoció durante su trabajo pastoral.

Fernández explicó que la edición reúne los fragmentos que pueden aportar a la comprensión de la vida interior de Francisco. El cardenal indicó que el papa León XIV avaló que los textos se publicaran con comentarios de contexto. Y determinó: “La mayor parte del diario tiene frases y pequeñas narraciones que muestran el corazón de Francisco y ofrecen estímulos para cada uno de nosotros”.