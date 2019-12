Quiénes son los cinco arqueros que le ofrecieron al Lobo de Maradona

Con la primera condición definida, porque Pellegrino logró la reelección, la dirigencia intenta satisfacer al entrenador con los refuerzos necesarios para mantener el objetivo de continuar en primera división.

Hasta el momento, el plantel ya tiene su primera cara nueva y otros dos futbolistas llegaron a un acuerdo de palabra para sumarse al grupo que conduce el astro, de 59 años. El primer refuerzo que cerró el Tripero es Harrison Mancilla, mediocampista central colombiano de 28 años. En la última temporada jugó en Deportivo Cúcuta de su país, donde fue dirigido por Sebastián Méndez, actual ayudante de campo de Pelusa.

El otro ex Cúcuta (y por ende, también conocido por el Gallego Méndez) que se incorporará es el delantero Jonathan Agudelo, de 27 años. Con pasado en Millonarios y en Independiente Santa Fe, firmará vínculo por 18 meses, con opción de compra. En tanto, hay un tercer jugador a punto de firmar, también en un puesto que para Diego era clave: el del organizador de juego. Matías Pérez García, enganche de 35 años, otro ex Cúcuta y con pasos por Tigre y All Boys.

Diego Maradona también pidió un arquero frente a los vaivenes del rendimiento de Alexis Martín Arias. Y cuando todas las miradas se enfocaban en Gaspar Servio (portero al que dirigió e hizo capitán en Dorados de Sinaloa), la dirigencia del Lobo confirmó gestiones por Fernando Monetti.

El pase del guardameta, de 30 años, pertenece a Atlético Nacional de Medellín, donde luego de su préstamo en San Lorenzo no tuvo acción. Por eso busca un destino para lograr continuidad. Y qué mejor que la institución que lo catapultó.

Hay otras alternativas de arqueros con pasado en River: Augusto Batalla, si es que entra en una hipotética negociación por el pase de José Paradela, pretendido por el Millonario, y Juan Pablo Carrizo, quien no seguirá en Cerro Porteño de Paraguay. A pesar de que tenía contrato vigente hasta 2020, el arquero argentino rescindió su vínculo con el club paraguayo y, a los 35 años, está en busca de un nuevo destino para su carrera.

Por último, el nuevo ofrecimiento que recibió Diego Maradona para el arco de Gimnasia es el de Jorge Broun. El ex arquero de Rosario Central, de último paso por el Ludogorets Razgrad de la Liga A de Bulgaria, cuenta con el pase en su poder y si bien su deseo es retornar al Canalla, también fue ofrecido a la dirigencia del Lobo.

Al margen de estos cinco arqueros, Maradona también espera por otros pases que podrían concretarse en los próximos días. Uno de los futbolistas que más obsesionan a Diego es Luis Miguel Rodríguez (34 años y de último paso en Colón). En tanto, el otro jugador experimentado por el que Gimnasia inició conversaciones es Matías Caruzzo. Para contratar al marcador central de Rosario Central, de 35 años, el club platense deberá negociar un resarcimiento con el Canalla: se habla de una cifra cercana a los 200.000 dólares.

Gimnasia está en zona de descenso, apuntará a mantener la categoría con una exigente pretemporada que comenzara el 2 de enero en el predio deportivo de Estancia Chica. Allí se entrenará durante casi dos semanas, y desde el martes 14 los futbolistas intensificarán los trabajos en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza, para luego regresar a Abasto a la espera del debut oficial en el año.