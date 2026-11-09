Luego de la multitudinaria misa que encabezó el papa León XIV en Palermo, el máximo referente de la Iglesia católica mantuvo un encuentro con dirigentes del mundo económico y laboral. En un contexto de preocupación por la actividad productiva, el empleo y el vínculo entre el sector privado y los gremios, el Pontífice reunió en la Universidad Católica Argentina (UCA) a referentes de las principales cámaras empresarias y a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT). Participaron los titulares de entidades que representan al comercio, el campo, la construcción y las grandes empresas, además de una amplia delegación industrial y los tres integrantes del triunvirato cegetista.

La actividad se realizó en el Campus Papa Francisco de la UCA, en Puerto Madero, dentro del edificio San José, donde se encuentra el auditorio San Juan Pablo II. Algunos empresarios que habían asistido a la misa que León XIV encabezó en Palermo no llegaron luego al encuentro en la UCA, en Puerto Madero, por cuestiones de organización y por los extensos tiempos de espera previstos en el protocolo.

La convocatoria comenzó cerca de las 16.10, aunque los invitados habían sido citados varias horas antes. Durante la espera, la organización ofreció un servicio de comida a los asistentes. Había alrededor de 600 representantes de distintos sectores económicos y sociales.

La iniciativa surgió de la Pastoral Social, que buscó reunir en un mismo espacio a dirigentes del mundo empresario y sindical. El presidente de ese organismo, monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja, y Enrique Pizarro, secretario del Episcopado, participaron de la organización y de la definición de los invitados. La distribución de los lugares demandó una planificación especial debido a las limitaciones de capacidad del auditorio.

La convocatoria se produce en un momento en el que las principales entidades empresarias mantienen en agenda cuestiones vinculadas con la competitividad, la presión impositiva, la evolución del consumo y las condiciones para generar empleo. Del lado sindical, las discusiones giran en torno a la situación laboral y los desafíos que enfrentan las distintas actividades productivas.

En su discurso, León XIV sostuvo que el acceso al trabajo debe ser una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos. Planteó que el empleo no solo garantiza ingresos, sino que constituye una dimensión central para la dignidad de las personas, su desarrollo y su integración social. También advirtió sobre los riesgos de la automatización y la inteligencia artificial para el mercado laboral, y reclamó que los avances tecnológicos estén sujetos a criterios éticos que no dejen a trabajadores fuera del sistema formal.

Entre los principales dirigentes que participaron del encuentro se encuentra Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), una de las entidades que integran el Grupo de los Seis (G6), el espacio que reúne a las principales organizaciones empresarias del país. También asistió Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en representación de un sector que mantiene entre sus principales preocupaciones la evolución de la actividad y las inversiones.

Otro de los presentes fue Alejandro Lastra, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que agrupa a propietarios y ejecutivos de grandes compañías que operan en la Argentina. Por el sector agropecuario participó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien también estuvo esta mañana en la misa celebrada en el Monumento a los Españoles. El dirigente ruralista recibió una invitación para participar de las actividades del Pontífice y fue uno de los representantes del campo en la convocatoria de Puerto Madero.

En el caso de la industria, una de las ausencias más relevantes fue la de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien se encuentra en el exterior. En su lugar, la central fabril estuvo representada por Martín Cabrales, acompañado por una delegación integrada por dirigentes de diferentes sectores y áreas de la entidad. También participó José Urtubey, ex titular de la entidad.

Entre los representantes de la UIA estuvieron Eduardo Nougués, Rodrigo Pérez Graziano, Modesto Magadán y Alejandro Gentile, además de Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la organización.

La participación industrial también incluyó a representantes de los espacios de jóvenes y mujeres empresarias. Por UIA Joven asistió María Furtado y Florencia Cerino, mientras que Red MIA, la red de mujeres de la industria argentina, estuvo representada por Karin Rodríguez e Irini Wentinck.

A ellos se sumó Juan José Etala, presidente del Departamento de Política Social de la UIA, un área vinculada con las cuestiones laborales y las relaciones entre las empresas y los trabajadores. También se sumaron representantes del ámbito empresario, financiero, político y académico, como Gustavo Scaglione (dueño de Telefé), Adelmo Gabbi (presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Alfonso Prat Gay (ex presidente del Banco Central de Argentina) y el exdiputado Emiliano Yacobitti.

Hubo además empresarios de medios de comunicación como Raúl Olmos (Crónica), Cristóbal López (C5N), Fernán Saguier (La Nación), José Aranda (Clarín) y Daniel Hadad (Infobae).

Entre los convocados también figura Víctor Valle, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), organización que mantiene una relación histórica con la doctrina social de la Iglesia y participa de iniciativas vinculadas con la responsabilidad social de los empresarios.

Por el lado del Poder Ejecutivo estuvieron los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

La Confederación General del Trabajo (CGT) tuvo una importante representación en el encuentro con León XIV. Está confirmada la asistencia de los tres integrantes del triunvirato que conduce la central obrera: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con otros miembros de la comisión directiva.

Sola representa al Sindicato del Seguro y mantiene un perfil dialoguista dentro del movimiento sindical. Jerónimo proviene del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA), mientras que Argüello representa al gremio de Camioneros y es el único de los tres que continúa de la conducción anterior de la central obrera.

La presencia de los tres cotitulares de la CGT es uno de los datos más relevantes de la convocatoria, en un momento en el que las discusiones sobre el empleo, las condiciones laborales y las relaciones entre empresarios y trabajadores ocupan un lugar central en la agenda económica.

Entre los referentes sindicales convocados también figuró Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), otro de los dirigentes con participación en los debates laborales y en los espacios de diálogo con el sector empresario. También asistieron otros dirigentes sindicales, entre ellos Julio Piumato, Armando Cavalieri, Víctor Santa María, Sergio Palazzo, Luis Barrionuevo y Omar “Caballo” Suárez.

En un comunicado posterior al encuentro, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) señaló que recibió el mensaje del Pontífice como “un llamado a renovar nuestro compromiso con la construcción de una Argentina con más oportunidades de desarrollo y diálogo entre todos los sectores”. La entidad sostuvo además que el sector privado tiene la responsabilidad de “generar empleo formal, promover la inversión, impulsar la innovación y ampliar las oportunidades”, en especial para quienes enfrentan mayores dificultades de acceso al mercado laboral.