La vuelta de un gigante televisivo se acerca con pasos sigilosos, cargada de expectativas y nombres propios que tensan la cuerda del espectáculo argentino. MasterChef Celebrity regresa a Telefe, en breve y con Wanda Nara al frente, lista para desafiar una vez más las apuestas del prime time. No hay fecha exacta marcada en el calendario, pero la promesa flota sobre el estudio: la cocina más célebre de la televisión se prepara para encender sus hornallas.

La noticia se coló a micrófono abierto en el ciclo Lape Club Social, donde Marina Calabró ofreció el primer adelanto: “Más allá de que la quisieron voltear, la quisieron bajar, le operaron en contra, le ponían reemplazos, pero es inamovible Wanda Nara por decisión de la productora y de Telefe también”. Así es: su conducción quedó sellada pese a rumores, estrategias y reemplazos en danza. ¿Quién se atrevía a ponerla en duda?

A partir de ahí, la lista de convocados empezó a develar sus cartas. Roly Serrano, primer nombre en boca de Calabró, suena fuerte: “Está un 80% confirmado, tiene ganas. A mí me gusta que tiene expertise en la cocina”. ¿Sumará experiencia a la competencia o sorprenderá el destino con algún imprevisto?

El segundo nombre: Pablo Rago, apenas un 30% de posibilidades; hay versiones que lo ven cerca de la salida, “negociación caída”, en boca de la periodista. Los pasillos del canal especulan, los papeles se firman en silencio.

Emilia Attias aparece enseguida, rodeada de un aura de interés comercial: “Las marcas la buscan. Me dicen que hay muchas chances de que cierre y también es una de las mimadas por las marcas para vender desde un salero hasta el morrón”, deslizó Calabró.

Sobre Graciela Alfano la historia cobra otro sabor: “Convocadísima, pero mandó al representante a averiguar cuánto dinerillo hay”. Su respuesta pública, picante: ‘Este es el mundo del revés, porque yo no sé cocinar y Wanda no sabe conducir. Lo cual sería bueno que lo hagamos a la inversa’. Graciela no te hace un huevo frito. El agua hervida le sale fuera de punto, es de las mías”, admitió la periodista. Queda claro: el humor será parte del menú.

La siguiente figura en la lista es Momi Giardina. Las fuentes de Calabró son categóricas: “Me dicen que hay muchas chances. Está en el streaming de La Voz. Ella además tiene ganas. Es una linda vidriera MasterChef, la verdad. Ella es súper famosa, súper popular, no sé si necesita hacerse más conocida”. ¿Busca Giardina consagrarse fuera de su nicho en Luzu o bastará con su popularidad transversal?

En el terreno de figuras rutilantes, brilla Lizy Tagliani. Su pertenencia a Telefe y a La peña de Morfi la convierten en una opción deseada: “A mí lo que me dicen es que no tiene especiales ganas de meterse diez horas en la cocina, no sabe cocinar. Con Lizy pasa esto, que Telefe quiere que lo haga para sumar un nombre y para sumar estelaridad, que me parece que está bueno. Así que tal vez termine claudicando y se rinda a la necesidad de hacerlo”.

Otro nombre que pasa de los rumores a la confirmación es Luis Ventura. “Confirmado”, dijo Calabró sin titubear. “Llegó el llamado de Telefe, cerró la guita. Cerrado”. La autorización de América era el último obstáculo y ya es historia.

En la lista aparece también La Joaqui. Cantante y figura en ascenso, su agenda apretada amenaza su presencia: “Me dicen que ella tiene ganas. En su momento hizo el jurado de Got Talent. Pero tiene mucha complicación de fechas porque tiene muchas fechas tomadas. Se viene la parte más fuerte del año a partir de la primavera”.

Las cámaras buscarán a Sofi Martínez, también en el universo del streaming de Telefe, aunque Calabró sugiere que la “empujan” a la aventura culinaria.

El broche llega con Fer Dente: “Confirmado, firmado, sellado y rubricado. Ecléctico, polifacético”. El casting de esta nueva temporada se completa con rostros que prometen tensión, destreza, show y quizá algún traspié memorable.

El horno está encendido. Telefe afila sus cuchillos. El regreso de MasterChef Celebrity palpita en el aire y la cuenta regresiva ya empezó, aunque nadie, ni Wanda Nara, se atreva aún a revelar el día exacto.

(Teleshow)