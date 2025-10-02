Gualeguaychú recibirá este domingo 5 la segunda edición del Ironman 5150, que contará con la participación de 1300 triatletas, de 26 nacionalidades diferentes, según confirmó a Ahora ElDía, el CEO de Ironman Argentina, Rubén Sciutto

Como ocurrió en la primera edición, la Municipalidad de Gualeguaychú presentará un equipo como ciudad anfitriona. Serán 21 (16 varones y 5 mujeres) los corredores para este año, dos más con respecto a 2024. Sin embargo, no habrá postas, como si hubo en la prueba inaugural con Bruno Macherone Almirón (natación), Cisco Viollaz (ciclismo) y Gabriel Leiva (pedestrismo).

La lista para este año la encabeza una vez más el legendario Ricardo ‘Pichi’ Fariña, quien estará acompañado por Hernán Rivas, Pablo Frascarolli, Pablo Glagovsky, Analía Aduco, Milagros Larrivey, Francisco Albónico, Miriam Fernández, Sebastián Daroca, Augusto Malvicino, Joaquín Fiorotto, Pablo Cabeza, Pablo Flejas, Leonardo Bustamante, Silvina Guerra, Camilo Guerra, Javier Zamacois, Pablo Berisso y Cecilia Porcel.

Asimismo, habrá más triatletas locales que correrán por su cuenta o para alguna empresa, como el caso de Gonzalo Acosta, quien el año pasado, en la primera edición, logró el decimoctavo puesto y se posicionó como el mejor gualeguaychuense en la clasificación general.