LA BANDERA PRESENTE EN ARGENTINA VS. AUSTRIA
¿Quiénes son los gualeguaychuenses que llevaron el Carnaval del País al Mundial?
Este lunes, durante el partido de Argentina contra Austria, las cámaras de televisión apuntaron a la bandera de nuestra ciudad presente en las tribunas del Dallas Stadium. Ahora ElDía habló con Samira Chaia, la gualeguaychuense que junto a su padre portaron el emblema local siguiendo una tradición familiar.
“Es el primer partido que vemos de este mundial. Ahora vamos a ver el siguiente contra Jordania. Lo de la bandera se nos ocurrió porque en realidad es el sexto mundial para mi papá, y desde Alemania 2006 que a todos ha llevado una bandera. Siempre decían lo mismo, Gualeguaychú y nada más. Como sabía que íbamos a hacer una nueva se me ocurrió ponerle algo más creativo y de Gualeguaychú, un antifaz o algo que represente al Carnaval, y también hacerla más colorida con los colores del logotipo de Gualeguaychú. La diseñé y se la mandé a un chico que fue el que nos había hecho la bandera anterior”, contó.
Y expresó: “Tuvimos la suerte de poder hacer ver la bandera y que muchos canales la hayan enfocado. Es increíble. Llegamos a la puerta del estadio y había varias cámaras. Estuvimos con los de Canal 9 Litoral, de Paraná, Crónica y también salimos en el de Marley”.
Samira también explicó que su familia tiene un fuerte vínculo con el Carnaval: “Nosotros pertenecemos a la comparsa Kamarr, del Centro Sirio Libanés. Pero igualmente cuando fui armando la bandera consideré que en el resto de Argentina también asocian enseguida a Gualeguaychú con el Carnaval. Es algo que nos define, por lo que me pareció buena idea ir por ese lado”, comentó.
Por otra parte, a modo de curiosidad, observó que “algo que nos llamó la atención de este mundial es que en la ciudad y en los aeropuertos ‘no se vive el mundial’, o sea, solamente lo vivís cuando llegás a la cancha". "No hay banderas, no hay nada representativo del mundial”, señaló, marcando el contraste con el furor mundialista propio de los argentinos.