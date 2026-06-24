Este lunes, durante el partido de Argentina contra Austria, las cámaras de televisión apuntaron a la bandera de nuestra ciudad presente en las tribunas del Dallas Stadium. Ahora ElDía habló con Samira Chaia, la gualeguaychuense que junto a su padre portaron el emblema local siguiendo una tradición familiar.



“Es el primer partido que vemos de este mundial. Ahora vamos a ver el siguiente contra Jordania. Lo de la bandera se nos ocurrió porque en realidad es el sexto mundial para mi papá, y desde Alemania 2006 que a todos ha llevado una bandera. Siempre decían lo mismo, Gualeguaychú y nada más. Como sabía que íbamos a hacer una nueva se me ocurrió ponerle algo más creativo y de Gualeguaychú, un antifaz o algo que represente al Carnaval, y también hacerla más colorida con los colores del logotipo de Gualeguaychú. La diseñé y se la mandé a un chico que fue el que nos había hecho la bandera anterior”, contó.



Y expresó: “Tuvimos la suerte de poder hacer ver la bandera y que muchos canales la hayan enfocado. Es increíble. Llegamos a la puerta del estadio y había varias cámaras. Estuvimos con los de Canal 9 Litoral, de Paraná, Crónica y también salimos en el de Marley”.



Samira también explicó que su familia tiene un fuerte vínculo con el Carnaval: “Nosotros pertenecemos a la comparsa Kamarr, del Centro Sirio Libanés. Pero igualmente cuando fui armando la bandera consideré que en el resto de Argentina también asocian enseguida a Gualeguaychú con el Carnaval. Es algo que nos define, por lo que me pareció buena idea ir por ese lado”, comentó.



Por otra parte, a modo de curiosidad, observó que “algo que nos llamó la atención de este mundial es que en la ciudad y en los aeropuertos ‘no se vive el mundial’, o sea, solamente lo vivís cuando llegás a la cancha". "No hay banderas, no hay nada representativo del mundial”, señaló, marcando el contraste con el furor mundialista propio de los argentinos.