Este lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano 2023, y el conductor Santiago del Moro presentó a los 22 participantes del reality de Telefe.

El primer participante en entrar a la casa más famosa del país fue Federico Farías. El tucumano tiene 24 años, lo apodan 'Manzana' o 'Big Apple' y es artista: hace RKT y cumbia.

Zoe Bogach fue la segunda en ingresar. La rubia vive en Recoleta, y aseguró que la comparan mucho con la muñeca Barbie. También afirmó que no le gusta estudiar, que ama el show.

El tercer participante en entrar al reality fue Alan Simone, es de Chivilcoy. "No terminé la escuela. Trabajo en el campo con mi viejo, cosecha, siembra. Siempre en el campo", contó. Y se definió como gracioso y además dijo que le gusta "tirar facha".

Isabel De Negri, por su parte, es sommelier e instructora de taekwondo y aseguró que es una gran cocinera: "Me van a amar cuando cocine. Soy una diva anónima, no soy la típica abuelita".

El quinto participante fue Lisandro Navarro. Es asesor financiero y vive en Lomas de Zamora. También afirmó que le gusta ir al gimnasio y que se cuida mucho con las comidas. Reveló también que se separó por una infidelidad y a raíz de eso echó a su exnovia de la casa.

La sexta participante es la uruguaya Rosina Beltrán."Va a ser un éxito cuando ingrese a la casa. Me voy a dar cuenta de todo. Tengo un don, que es conectar con seres que ya no están en este plano", afirmó la joven.

Martín Ku es otro de los participantes. Tiene ascendencia china y taiwanesa. "Soy una persona buena y compañera pero al mismo tiempo competitivo. Mi estrategia como tal es jugar para afuera, estaría buenísimo que entre un chino porque nunca en la historia de Gran Hermano entró uno", afirmó.

Lucía Maidana, en tanto, es la octava 'hermanita'. Ella es de salta, es futbolista profesional y está en pareja con Virginia. "Soy de Salta capital, familia tradicional y muy grande. Tengo diez hermanos y hay tres pares de gemelos. Venimos de una sociedad muy cerrada y católica. Estoy en pareja hace tres años con Virginia", reveló.

El noveno participante en ingresar a la casa más famosa del país es Axel Klekaylo."No me gusta trabajar. Soy muy amoroso. Muchas personas me admiran mucho, voy a dar un muy buen ejemplo adentro de la tele", se presentó así el joven de Misiones.

Denisse González es de Trelew, Chubut y estudia abogacía en Buenos Aires. "Me encanta hacer asados, el aire libre, acampar. Soy una persona ultra coqueta, me maquillo hasta para abrirle al delivery", afirmó.

Emmanuel Vich fue el siguiente participante en ingresar. Es cordobés y está casado hace 11 años con Nicolás, un militar de la fuerza aérea. "Trabajo en mi peluquería, soy colorista. Pero lo que me gusta hacer es cantar música pop. Yo soy la música pop", afirmó divertido.

El correntino Williams López, por su parte, contó que vive en el pueblo Santa Elisa. "Siempre ando así con la boina, camisa y bombacha", aseguró.

La siguiente participante en ingresar al reality fue Carla De Stefano. La abogada y comerciante reveló que hace un tiempo le encontraron microcalcificaciones en una de sus mamas y tuvieron que operarla. También afirmó que conoció al hombre de su vida en Tinder.

Por su parte, se presentó e ingresó al show la policía Agostina Spinelli. "Siempre me gustó la tele. Me gustaría ser modelo. No va de la mano con lo que hago, pero que fluya", reveló.

Nicolás Grossman fue el decimoquinto participante en presentarse. El joven parecido al Chino Darín aseguró: "Me considero líder. Lo tengo en los genes. Es la naturaleza misma. Soy un máster en seducción y estoy dispuesto a mentir, actuar, sacrificar cosas y sacar mis dotes psicológicos para hacer juegos con la gente".

Juliana 'La furia' Scaglione trabajó como doble de riesgo. "Tuve dos parejas mujeres, también estuve con dos hombres. Me dicen furia, es mi apodo", contó sobre ella.

Florencia Cabrera es otra de las concursantes que ingresó a la casa de Gran Hermano 2023. Ella es diseñadora, productora de modas y modelo. "No soy hegemónica y tengo otro tipo de cuerpo. Antes me veía y me odiaba. Pero ahora dije basta. Si me limitan me pongo de muy mal humor", reveló.

Joel Ojeda es "azafato". "Mi droga sana es la adrenalina de hacer siempre algo distinto", afirmó y además contó que nunca tuvo relaciones sexuales en un avión.

El anteúltimo jugador que ingresó al reality fue Hernán Ontivero, de Río Cuarto, Córdoba. "Yo soy gamba, te ayudo en todo. Si me traicionás, no seas culia'o. Yo donde voy llevo alegría. Le caigo bien a la gente", afirmó.

La última participante que se presentó fue Catalina Gorostidi. Ella es médica pediatra. "Me encanta subir fotos hot. Fui muy botinera. Salí con un campeón del mundo y con muchos jugadores de Belgrano y Talleres de Córdoba", contó sin filtro.