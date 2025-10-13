Hamas anunció este lunes que entregó a 20 rehenes más al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Gaza, lo que marca la liberación de los últimos rehenes vivos retenidos por el grupo. Entre ellos, se encuentran tres argentinos: Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un plan de 20 pasos y el gobierno de Israel y el movimiento islamista palestino Hamas lo aceptaron. En ese marco, se cumplieron 72 horas de cese al fuego en la devastada Franja de Gaza, tras lo cual se procedió a la liberación de los 20 rehenes vivos, a cambio de la excarcelación de casi 2.000 prisioneros palestinos.

Eitan Horn, docente de 38 años, había sido secuestrado en el kibutz Nir Oz en los ataques del 7 de octubre de 2023 junto con su hermano Iair. Al iniciarse el ataque y sonar las sirenas, ambos hermanos se refugiaron en el cuarto de seguridad de su vivienda, pero fueron finalmente capturados.

En el acuerdo de principios de año, la familia Horn pudo reencontrarse con Iair, liberado por Hamás durante el mes de febrero en uno de los intercambios de rehenes por presos.

Un mes después de la liberación de Iair, Hamas difundió un video propagandístico en el que se veía a los hermanos Horn despidiéndose. “Mi hermano se va, y yo me tengo que quedar aquí. Firmen la segunda y la tercera fase del acuerdo. Ya está bien de esta guerra”, expresaba Eitan, dirigiendo su mensaje al Gobierno de Benjamín Netanyahu.

“Lo más importante es que esta guerra termine y vuelvan todos los secuestrados”, había dicho días atrás Itzik Horn, el padre de Eitan e Iair, y anticipó que ya estaba preparando un "asado" para cuando Eitan regresara a casa.

La liberación de Ariel y David Cunio y la emoción de su madre

Ariel y David Cunio, israelíes hijos de padres argentinos, fueron secuestrados junto a sus familias durante el ataque de Hamas. Ariel, de 28 años, fue capturado en el kibutz Nir Oz junto a su pareja, Arbel Yehud, quien recuperó la libertad en enero de este año.

Las hijas de David, que también habían sido rehenes y fueron liberadas en noviembre de 2023, aguardaban el reencuentro con su padre. David, el mayor de los hermanos y de 35 años, había sido tomado cautivo en la misma zona mientras se encontraba en su vivienda con su esposa Sharon y las mellizas Emma y Julie, integrantes del primer grupo de rehenes liberados en noviembre de 2023 a cambio de prisioneros palestinos.

En total, la familia Cunio llegó a tener ocho miembros secuestrados por Hamas: además de los hermanos Ariel y David, su cuñada Sharon Aloni Cunio (34), las gemelas Emma y Julie, su hermana Danielle Aloni (44) y la hija de esta última, todas liberadas en noviembre de 2023, junto con Arbel Yehud, la novia de Ariel, que fue liberada el 30 de enero pasado.

Silvia Cunio, mamá de Ariel y David, argentinos rehenes de Hamás que regresaban a Israel, se mostró hoy reconfortada y sorprendida por la liberación de ambos. “Fue algo sorprendente, no me lo esperaba, una emoción muy grande”, comentó la mujer, entrevistada por radio Splendid AM990 y añadió: “Nos dijeron que estaban bien, los escuché bien”.

Luego reflexionó acerca de que siempre mantuvo las “esperanzas” de volver a verlos, a pesar de que habían caído bajo la organización armada Hamás el 7 de octubre de 2023, tras la violenta incursión que desató una guerra. “Lo único que escuché fue: no sabés lo que pasamos acá. Mis hijos son fuertes y siempre tuvieron esperanzas”, insistió la mujer.