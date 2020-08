Quienes viajen de Urdinarrain a Gualeguaychú ya no deberán hacer cuarentena

El decreto del Municipio de Urdinarrain con fecha del 25 de Julio, tenía vigencia hasta hoy y no fue renovado. Ya no será obligatorio hacer cuarentena pero igualmente continúan los controles y se pide no viajar si no es de extrema necesidad.