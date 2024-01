El Poder Ejecutivo enviará hoy el proyecto de ley para restituir el impuesto a las Ganancias. La nueva normativa ubicará en 1.350.000 pesos mensuales brutos el piso mínimo a partir del que se comienza a tributar el impuesto, mucho menos que el actual de $ 2.340.000.( 15 Salarios Mínimos Vital y Móvil).

En relación al ingreso de bolsillo actual representa, en promedio, una reducción del 25% en el salario neto de unos 800.000 trabajadores del sector público y privado. Y otros 100.000 que seguían alcanzados por Ganancias, al bajar el minino no imponible, pagarán más.

Además, se conoció que dejará de llamarse Impuesto a las Ganancias para pasar a nombrarse Impuesto a los Ingresos Personales. El Gobierno no adelantó si habrá cambios o no en el régimen de autónomos.

La exención del Impuesto a las Ganancias para la mayoría de los trabajadores asalariados (98%), que entró en vigor en septiembre 2023, fue ratificada para 2024 por una ley aprobada en el Congreso Nacional con el respaldo del entonces diputado nacional Javier Milei, con el fundamento de que ayudaba a reducir impuestos.

Esa ley fijó que desde enero no pagaban el tributo los trabajadores que ganaban menos de $2.340.000 brutos (15 SMVM) y los que superaban esa cifra pagaban menos.

Por eso, si se aprueba el proyecto oficial, unos 800 mil asalariados vuelven a pagar Ganancias y otros 100.000 pagarán más.

A su vez, por la ley vigente actual, esos 15 SMVM se ajustaban en enero según el valor del salario mínimo de ese mes con vigencia durante la primera mitad del año. Y con el valor del SMVM de julio, la segunda mitad del año.

Los gobernadores han insistido desde el inicio del gobierno de Milei en la necesidad de dar marcha atrás con los cambios en el pago del impuesto a las Ganancias que había decidido en octubre el gobierno de Alberto Fernández y que le quitaron fondos millonarios a las provincias, que hoy buscan recuperar.