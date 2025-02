La iniciativa propone la creación de un nuevo tributo, denominado "Pasaporte" o "Canon", cuyo objetivo exclusivo será financiar el mantenimiento y conservación de las rutas provinciales de Entre Ríos. Este tributo se aplicará a los vehículos que no estén radicados en la provincia ni tengan residencia habitual en ella. Lo impulsa el ex senador nacional Héctor Maya y la ex senadora provincial Flavia Maidana. UPCN participó de la redacción.